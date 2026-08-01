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Ялпи ичики маҳсулот динамикаси
Ялпи ичики маҳсулот динамикаси
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Сўнгги беш йилда Ўзбекистон ялпи ичики маҳсулоти узлуксиз ўсиб келмоқда. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T12:58+0500
2026-08-01T12:58+0500
2026-08-01T13:04+0500
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Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) жорий нархларда 1 072,7 триллион сўмни ташкил этди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан реал равишда 8,5% га кўп. ЯИМ ўсишига энг кўп ҳисса қўшаётган иқтисод тармоқлари:
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инфографика, иқтисод, яим, ўсиш, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, ўсиш, инфографика
Ялпи ичики маҳсулот динамикаси
12:58 01.08.2026 (янгиланди: 13:04 01.08.2026)
Сўнгги беш йилда Ўзбекистон ялпи ичики маҳсулоти узлуксиз ўсиб келмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) жорий нархларда 1 072,7 триллион сўмни ташкил этди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан реал равишда 8,5% га кўп.
ЯИМ ўсишига энг кўп ҳисса қўшаётган иқтисод тармоқлари:
саноат ишлаб чиқариши (2%),
савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаси (1,8%),
ташиш, сақлаш ва алоқа соҳалари (1,5%),