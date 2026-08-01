Таиланд бош вазири россияликларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради
14:34 01.08.2026 (янгиланди: 14:36 01.08.2026)
© Таиланд ОАВТаиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун жиноят содир бўлган жойда
© Таиланд ОАВ
Oбуна бўлиш
Олдинроқ россиялик опа-ука маҳаллий фуқаро томонидан ўлдирилгани аниқланган эди.
ТОШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Таиланд Бош вазири Анутҳин Чанвиракун Паттаяда Россия фуқаролари опа ука Назимовларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради.
Шанба куни бош вазир жиноят содир бщлган жойигаборди ва кейин эса икки нафар гумонланувчи маҳаллий аҳоли ҳибсга олинган турилган полиция бўлимига ташриф буюрди.
"Биз содир бўлган воқеа учун узр сўраймиз", деди Чанвиракун. У шунингдек, мамлакатда бундай воқеа бошқа ҳеч қачон такрорланмаслигига ишонтирди.
Маълумот учун, опа-ука Диана ва Роман Назимовлар (22 ва 17 ёшли), душанба куни Таиландда тунда мототциклда уйдан чиқиб кетишганида ғойиб бўлишди. Кейинроқ ўша пайтда Бангкокда бўлган онаси қизидан "URGENT!" сўзи ёзилган СМС хабар олди. Кейин иккала бола билан ҳам алоқа узилди.
Шундан сўнг полиция ва кўнгиллилар иштирокида кенг кўламли қидирув операцияси бошланади. Видеокузатув камералари ёзулари ўрганиб чиқилганда сўнгги бор уларни маҳаллий фуқаро билан суҳбатлашиб тургани акс этган кадрлар топилади.
Шанба куни эса полиция опа ука ва олдинроқ йўқолган яна уч нафар туристларнинг жасадлари кўмилган қабрларни топади.
Таиланд ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ушбу иш бўйича икки маҳаллий фуқарони ҳибсга олдилар: Понг ва Тҳонг исмли гумонланувчилардан бири олдин ҳам одам ўғирлаш жинояти учун қамалиб чиққан эди. Гумонланувчилар Назимовларни мототцик учун ўлдирганини тан олишди.
Шанба куни эса полиция опа ука ва олдинроқ йўқолган яна уч нафар туристларнинг жасадлари кўмилган қабрларни топади.
Таиланд ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ушбу иш бўйича икки маҳаллий фуқарони ҳибсга олдилар: Понг ва Тҳонг исмли гумонланувчилардан бири олдин ҳам одам ўғирлаш жинояти учун қамалиб чиққан эди. Гумонланувчилар Назимовларни мототцик учун ўлдирганини тан олишди.