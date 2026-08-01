Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260801/tailand-bosh-vaziri-rossiyaliklarning-oldirilishi-munosabati-bilan-uzr-soradi-59428750.html
Таиланд бош вазири россияликларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради
Таиланд бош вазири россияликларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради
Sputnik Ўзбекистон
Олдинроқ россиялик опа-ука маҳаллий фуқаро томонидан ўлдирилгани аниқланган эди. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T14:34+0500
2026-08-01T14:36+0500
таиланд
россия
жиноят
қотиллик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59428883_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8fe730f9298be365139dff3bb743395d.jpg
ТОШКЕНТ, 1 ​​авг — Sputnik. Таиланд Бош вазири Анутҳин Чанвиракун Паттаяда Россия фуқаролари опа ука Назимовларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради.Шанба куни бош вазир жиноят содир бщлган жойигаборди ва кейин эса икки нафар гумонланувчи маҳаллий аҳоли ҳибсга олинган турилган полиция бўлимига ташриф буюрди.Маълумот учун, опа-ука Диана ва Роман Назимовлар (22 ва 17 ёшли), душанба куни Таиландда тунда мототциклда уйдан чиқиб кетишганида ғойиб бўлишди. Кейинроқ ўша пайтда Бангкокда бўлган онаси қизидан "URGENT!" сўзи ёзилган СМС хабар олди. Кейин иккала бола билан ҳам алоқа узилди.Шундан сўнг полиция ва кўнгиллилар иштирокида кенг кўламли қидирув операцияси бошланади. Видеокузатув камералари ёзулари ўрганиб чиқилганда сўнгги бор уларни маҳаллий фуқаро билан суҳбатлашиб тургани акс этган кадрлар топилади. Шанба куни эса полиция опа ука ва олдинроқ йўқолган яна уч нафар туристларнинг жасадлари кўмилган қабрларни топади. Таиланд ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ушбу иш бўйича икки маҳаллий фуқарони ҳибсга олдилар: Понг ва Тҳонг исмли гумонланувчилардан бири олдин ҳам одам ўғирлаш жинояти учун қамалиб чиққан эди. Гумонланувчилар Назимовларни мототцик учун ўлдирганини тан олишди.
таиланд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59428883_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bfe6fafe63bf92fc2a085b5d663be15a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
таиланд, россия, жиноят, қотиллик
таиланд, россия, жиноят, қотиллик

Таиланд бош вазири россияликларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради

14:34 01.08.2026 (янгиланди: 14:36 01.08.2026)
© Таиланд ОАВТаиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун жиноят содир бўлган жойда
Таиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун жиноят содир бўлган жойда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
© Таиланд ОАВ
Oбуна бўлиш
Олдинроқ россиялик опа-ука маҳаллий фуқаро томонидан ўлдирилгани аниқланган эди.
ТОШКЕНТ, 1 ​​авг — Sputnik. Таиланд Бош вазири Анутҳин Чанвиракун Паттаяда Россия фуқаролари опа ука Назимовларнинг ўлдирилиши муносабати билан узр сўради.
Шанба куни бош вазир жиноят содир бщлган жойигаборди ва кейин эса икки нафар гумонланувчи маҳаллий аҳоли ҳибсга олинган турилган полиция бўлимига ташриф буюрди.
"Биз содир бўлган воқеа учун узр сўраймиз", деди Чанвиракун. У шунингдек, мамлакатда бундай воқеа бошқа ҳеч қачон такрорланмаслигига ишонтирди.
Маълумот учун, опа-ука Диана ва Роман Назимовлар (22 ва 17 ёшли), душанба куни Таиландда тунда мототциклда уйдан чиқиб кетишганида ғойиб бўлишди. Кейинроқ ўша пайтда Бангкокда бўлган онаси қизидан "URGENT!" сўзи ёзилган СМС хабар олди. Кейин иккала бола билан ҳам алоқа узилди.
Шундан сўнг полиция ва кўнгиллилар иштирокида кенг кўламли қидирув операцияси бошланади. Видеокузатув камералари ёзулари ўрганиб чиқилганда сўнгги бор уларни маҳаллий фуқаро билан суҳбатлашиб тургани акс этган кадрлар топилади.

Шанба куни эса полиция опа ука ва олдинроқ йўқолган яна уч нафар туристларнинг жасадлари кўмилган қабрларни топади.

Таиланд ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ушбу иш бўйича икки маҳаллий фуқарони ҳибсга олдилар: Понг ва Тҳонг исмли гумонланувчилардан бири олдин ҳам одам ўғирлаш жинояти учун қамалиб чиққан эди. Гумонланувчилар Назимовларни мототцик учун ўлдирганини тан олишди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0