Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260801/shavkat-mirziyoev-issq-kolda-suv-motor-sporti-musobaqasi-ochilish-marosimida-ishtirok-etdi-59427262.html
Шавкат Мирзиёев Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида иштирок этди
Шавкат Мирзиёев Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Президентлар пойга иштирокчиларини қутладилар ва дунёда энг тезюрар қайиқлар билан танишдилар. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T13:35+0500
2026-08-01T13:38+0500
президент
шавкат мирзиёев
иссиқкўл
мусобақа
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59427461_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_86b35d6314f4caaaacf0704765162f99.jpg
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти бўйича F1H2O жаҳон чемпионатнинг Қирғизистон Гран-Приси очилиш маросимида иштирок этди. Давлат раҳбарлари мусобақа иштирокчилари ва меҳмонларини қутладилар ва мусобақанинг саралаш пойгасини кузатди.Гран-при Халқаро сув-мотор спорти иттифоқи шафелигида ўтказилаётган “сувдаги Формула-1” номи билан машҳур бўлган F1H2O жаҳон чемпионатининг иккинчи босқичи ҳисобланади. Мусобақаларда ҳар йили турли мамлакатлардан профессионал жамоа ва спортчилар иштирок этади. Жаҳон чемпионати босқичи Марказий Осиёда илк бор ўтказилмоқда.Дастурдан машғулотлар, саралаш босқичи ҳамда соатига 220 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланувчи тезюрар қайиқлардаги асосий пойга ўрин олган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59427461_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_8542afa4540f0bd1596e85be7f70d3be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент, шавкат мирзиёев, иссиқкўл, мусобақа, марказий осиё
президент, шавкат мирзиёев, иссиқкўл, мусобақа, марказий осиё

Шавкат Мирзиёев Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида иштирок этди

13:35 01.08.2026 (янгиланди: 13:38 01.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентлар пойга иштирокчиларини қутладилар ва дунёда энг тезюрар қайиқлар билан танишдилар.
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти бўйича F1H2O жаҳон чемпионатнинг Қирғизистон Гран-Приси очилиш маросимида иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари мусобақа иштирокчилари ва меҳмонларини қутладилар ва мусобақанинг саралаш пойгасини кузатди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гран-при Халқаро сув-мотор спорти иттифоқи шафелигида ўтказилаётган “сувдаги Формула-1” номи билан машҳур бўлган F1H2O жаҳон чемпионатининг иккинчи босқичи ҳисобланади. Мусобақаларда ҳар йили турли мамлакатлардан профессионал жамоа ва спортчилар иштирок этади. Жаҳон чемпионати босқичи Марказий Осиёда илк бор ўтказилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дастурдан машғулотлар, саралаш босқичи ҳамда соатига 220 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланувчи тезюрар қайиқлардаги асосий пойга ўрин олган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0