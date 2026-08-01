Шавкат Мирзиёев Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида иштирок этди
13:35 01.08.2026 (янгиланди: 13:38 01.08.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентлар пойга иштирокчиларини қутладилар ва дунёда энг тезюрар қайиқлар билан танишдилар.
ТОШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда Иссқ-Кўлда сув-мотор спорти бўйича F1H2O жаҳон чемпионатнинг Қирғизистон Гран-Приси очилиш маросимида иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари мусобақа иштирокчилари ва меҳмонларини қутладилар ва мусобақанинг саралаш пойгасини кузатди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гран-при Халқаро сув-мотор спорти иттифоқи шафелигида ўтказилаётган “сувдаги Формула-1” номи билан машҳур бўлган F1H2O жаҳон чемпионатининг иккинчи босқичи ҳисобланади. Мусобақаларда ҳар йили турли мамлакатлардан профессионал жамоа ва спортчилар иштирок этади. Жаҳон чемпионати босқичи Марказий Осиёда илк бор ўтказилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дастурдан машғулотлар, саралаш босқичи ҳамда соатига 220 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланувчи тезюрар қайиқлардаги асосий пойга ўрин олган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
МО ва Озарбайжон президентлари Иссиқ-кўлда сув-мотор спорти мусобақаси очилиш маросимида
© Пресс-служба президента Узбекистана