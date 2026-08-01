Саноат ишлаб чиқариш таркиби
Oбуна бўлиш
Ўзбекеистон саноат ишлаб чиқаришида энг катта улуш қайта ишлаш саноатига тегишли - 86%.
2026 йил январь-июнь ойларида саноат ишлаб чиқариш тузилмасида қайта ишлаш саноати энг катта улушни - 549,7 триллион сўмни ташкил этди. Бу умумий саноат ишлаб чиқаришидаги улуш 86,3% ига мос келади.
Шунингедек, тоғ-кон саноати ва очиқ усулда қазиб олиш 42,4 триллион сўмни (6,7%), электр энергияси, газ, буғ билан таъминлаш ва кондиционерлаш 41,7 триллион сўмни (6,5%), сув таъминоти, канализация ва чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш 3,3 триллион сўмни (0,5%) ташкил этди.
Шунингедек, тоғ-кон саноати ва очиқ усулда қазиб олиш 42,4 триллион сўмни (6,7%), электр энергияси, газ, буғ билан таъминлаш ва кондиционерлаш 41,7 триллион сўмни (6,5%), сув таъминоти, канализация ва чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш 3,3 триллион сўмни (0,5%) ташкил этди.