Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260801/sanoat-ishlab-chiqarish-tarkibi-59430907.html
Саноат ишлаб чиқариш таркиби
Саноат ишлаб чиқариш таркиби
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекеистон саноат ишлаб чиқаришида энг катта улуш қайта ишлаш саноатига тегишли - 86%. 01.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-01T16:37+0500
2026-08-01T16:37+0500
инфографика
иқтисод
давлат статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59430482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b78d618500e6e2b5ebde426af1dbd3d.png
2026 йил январь-июнь ойларида саноат ишлаб чиқариш тузилмасида қайта ишлаш саноати энг катта улушни - 549,7 триллион сўмни ташкил этди. Бу умумий саноат ишлаб чиқаришидаги улуш 86,3% ига мос келади. Шунингедек, тоғ-кон саноати ва очиқ усулда қазиб олиш 42,4 триллион сўмни (6,7%), электр энергияси, газ, буғ билан таъминлаш ва кондиционерлаш 41,7 триллион сўмни (6,5%), сув таъминоти, канализация ва чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш 3,3 триллион сўмни (0,5%) ташкил этди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59430482_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e98ad1cf35c01dcb1752f65ab8bc8b02.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, давлат статистика қўмитаси, инфографика
инфографика, иқтисод, давлат статистика қўмитаси, инфографика

Саноат ишлаб чиқариш таркиби

16:37 01.08.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекеистон саноат ишлаб чиқаришида энг катта улуш қайта ишлаш саноатига тегишли - 86%.
Саноат ишлаб чиқариш таркиби - Sputnik Ўзбекистон
Саноат ишлаб чиқариш таркиби - Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь-июнь ойларида саноат ишлаб чиқариш тузилмасида қайта ишлаш саноати энг катта улушни - 549,7 триллион сўмни ташкил этди. Бу умумий саноат ишлаб чиқаришидаги улуш 86,3% ига мос келади.

Шунингедек, тоғ-кон саноати ва очиқ усулда қазиб олиш 42,4 триллион сўмни (6,7%), электр энергияси, газ, буғ билан таъминлаш ва кондиционерлаш 41,7 триллион сўмни (6,5%), сув таъминоти, канализация ва чиқиндиларни йиғиш ва йўқ қилиш 3,3 триллион сўмни (0,5%) ташкил этди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0