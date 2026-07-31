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https://sputniknews.uz/20260731/ozbekistonda-qancha-dizel-va-benzin-ishlab-chiqarilmoqda-59400940.html
Ўзбекистонда қанча дизель ва бензин ишлаб чиқарилмоқда?
Ўзбекистонда қанча дизель ва бензин ишлаб чиқарилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Йил бошидан буён Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш кўпайди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T12:28+0500
2026-07-31T12:28+0500
инфографика
дизель
бензин
иқтисод
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2026 йил бошидан буён Ўзбекистонда 614 минг тонна бензин ва 568 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган. Бу кўрсатгичлар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан +5,9% ва +2,1% кўпайган. Ўтган давр мобайнида Республикада кўмир, табиий газ ва газ конденсати қазиб олиш камайган.
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инфографика, дизель, бензин, иқтисод, инфографика
инфографика, дизель, бензин, иқтисод, инфографика

Ўзбекистонда қанча дизель ва бензин ишлаб чиқарилмоқда?

12:28 31.07.2026
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Йил бошидан буён Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш кўпайди.
Ўзбекистонда дизель ва бензин ишлаб чиқариш - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда дизель ва бензин ишлаб чиқариш - Sputnik Ўзбекистон
2026 йил бошидан буён Ўзбекистонда 614 минг тонна бензин ва 568 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.

Бу кўрсатгичлар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан +5,9% ва +2,1% кўпайган.
Ўтган давр мобайнида Республикада кўмир, табиий газ ва газ конденсати қазиб олиш камайган.
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