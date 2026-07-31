https://sputniknews.uz/20260731/ozbekiston-temiryolchilariga-mukofotlar-topshirildi-59405422.html
Ўзбекистон темирйўлчиларига мукофотлар топширилди
Ўзбекистон темирйўлчиларига мукофотлар топширилди
Sputnik Ўзбекистон
Касб байрами муносабати билан 22 нафар темирйўлчиларга соҳанинг олий мукофоти – “Фахрий темир йўлчи” кўкрак нишони топширилди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T13:33+0500
2026-07-31T13:33+0500
2026-07-31T13:34+0500
ўзбекистон
темир йўл
касб байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59405784_0:53:1021:627_1920x0_80_0_0_1d91e848ce29c5c536c4033983144cf0.png
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Бугун, 2026 йил 31 июль куни “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг марказий бошқарувида Темир йўл транспорти ходимлари кунига бағишланган тантанали йиғилиш бўлиб ўтди.“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси З.Нарзуллаев ҳамкасбларига табрик сўзи билан мурожаат қилди. Раҳбар жамоани ишдаги садоқати учун миннатдорлик билдирди.Тадбирда, шунингдек, кўп йиллик ҳалол меҳнати ва ишлаб чиқаришдаги юксак кўрсаткичлари учун 22 нафар ходимга соҳанинг олий мукофоти – “Фахрий темир йўлчи” кўкрак нишони топширилди. Шунингдек, Темир йўллар ҳамкорлиги ташкилоти (ОСЖД) ташкил этилганининг 70 йиллиги муносабати билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди, 8 нафар юқори ва ўрта бўғин раҳбарлари ОСЖДнинг Фахрий дипломлари билан тақдирландилар.Маросим якунлангач, ходимлар Бош бошқарманинг ички ҳовлисида эсдалик учун суратга тушдилар. Тадбир меҳмонлари учун махсус дастур тайёрланди: иштирокчилар пойтахтимизнинг диққатга сазовор тарихий масканлари бўйлаб қизиқарли экскурцияга қўшилиш имконига эга бўлдилар.Байрам тадбирлари бугун Темирйўлчилар маданият саройида давом этади, бу ерда мамлакатнинг етакчи ижодий жамоалари иштирокида катта гала-концерт бўлиб ўтади.Маълумки, Шавкат Мирзиёев Фармонига мувофиқ, ҳар йили август ойининг биринчи якшанбасида Темир йўл транспорти ходимлари куни нишонланади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59405784_57:0:964:680_1920x0_80_0_0_3ce6ec540d9fc545a43c4f0682f4c5f8.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, темир йўл, касб байрам
ўзбекистон, темир йўл, касб байрам
Ўзбекистон темирйўлчиларига мукофотлар топширилди
13:33 31.07.2026 (янгиланди: 13:34 31.07.2026)
Касб байрами муносабати билан 22 нафар темирйўлчиларга соҳанинг олий мукофоти – “Фахрий темир йўлчи” кўкрак нишони топширилди.
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Бугун, 2026 йил 31 июль куни “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг марказий бошқарувида Темир йўл транспорти ходимлари кунига бағишланган тантанали йиғилиш бўлиб ўтди.
Йиғилишлар залида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси, унинг ўринбосарлари, бўлим бошлиқлари, идоравий ташкилотлар раҳбарлари ва бутун мамлакатдан келган меҳнат жамоалари вакиллари тўпландилар.
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси З.Нарзуллаев ҳамкасбларига табрик сўзи билан мурожаат қилди. Раҳбар жамоани ишдаги садоқати учун миннатдорлик билдирди.
Тадбирда, шунингдек, кўп йиллик ҳалол меҳнати ва ишлаб чиқаришдаги юксак кўрсаткичлари учун 22 нафар ходимга соҳанинг олий мукофоти – “Фахрий темир йўлчи” кўкрак нишони топширилди.
Шунингдек, Темир йўллар ҳамкорлиги ташкилоти (ОСЖД) ташкил этилганининг 70 йиллиги муносабати билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди, 8 нафар юқори ва ўрта бўғин раҳбарлари ОСЖДнинг Фахрий дипломлари билан тақдирландилар.
Маросим якунлангач, ходимлар Бош бошқарманинг ички ҳовлисида эсдалик учун суратга тушдилар. Тадбир меҳмонлари учун махсус дастур тайёрланди: иштирокчилар пойтахтимизнинг диққатга сазовор тарихий масканлари бўйлаб қизиқарли экскурцияга қўшилиш имконига эга бўлдилар.
Байрам тадбирлари бугун Темирйўлчилар маданият саройида давом этади, бу ерда мамлакатнинг етакчи ижодий жамоалари иштирокида катта гала-концерт бўлиб ўтади.
Маълумки, Шавкат Мирзиёев Фармонига мувофиқ, ҳар йили август ойининг биринчи якшанбасида Темир йўл транспорти ходимлари куни нишонланади.