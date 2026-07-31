https://sputniknews.uz/20260731/fxx-kievga-harbiy-obektlar-koordinatalarini-uzatgan-shpionni-qolga-oldi-59408657.html
ФХХ ҳарбий объектлар координаталарини узатган шпионни қўлга олди
ФХХ ҳарбий объектлар координаталарини узатган шпионни қўлга олди
Sputnik Ўзбекистон
Нижний Новгород вилоятида Киев учун маълумот тўплагани учун бир киши ҳибсга олинди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T14:40+0500
2026-07-31T14:40+0500
2026-07-31T14:40+0500
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ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати Нижний Новгород вилоятида Украина разведка хизматлари учун ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ҳақида маълумот тўплаган фуқарони ҳибсга олинди."Артподготовка"* яширин гуруҳининг 51 ёшли аъзоси ўзини логистика компанияси ходими сифатида кўрсатиб, Россиянинг еттита минтақасида разведка фаолияти олиб борган. У аниқланган ҳарбий объектлар манзилларини ва портловчи моддалар сақланадиган омборларнинг аниқ координаталарини Телеграм мессенжери орқали ўз Киевга узатган.Россия расмийлари Артподготовка* раҳбарининг ноқонуний фаолияти ҳақида Францияни бир неча бор огоҳлантирилганликларини, аммо Париждаги расмий идоралар уни Россияга экстрадиция қилишдан бош тортаётганликларини таъкидладилар.2022 йилдан бери хавфсизлик кучлари ушбу ҳаракатнинг 251 аъзосини террористик ва экстремистик айбловлар билан, шунингдек, давлатга хиёнат қилишда айблаб ҳибсга олган.* Россияда тақиқланган террористик ташкилот.** Россияда хорижий агент вазифасини бажарувчи шахс Росфинмониторинг томонидан экстремистлар ва террорчилар рўйхатига киритилган.
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Задержание и допрос россиянина, который собирал данные о военных предприятиях для СБУ
Sputnik Ўзбекистон
В Нижегородской области задержан россиянин, собиравший для СБУ данные о военных предприятиях.
2026-07-31T14:40+0500
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видео, россия, фхх, украина, жосус, видео
видео, россия, фхх, украина, жосус, видео
ФХХ ҳарбий объектлар координаталарини узатган шпионни қўлга олди
Нижний Новгород вилоятида Киев учун маълумот тўплагани учун бир киши ҳибсга олинди.
ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати Нижний Новгород вилоятида Украина разведка хизматлари учун ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ҳақида маълумот тўплаган фуқарони ҳибсга олинди.
"Артподготовка"* яширин гуруҳининг 51 ёшли аъзоси ўзини логистика компанияси ходими сифатида кўрсатиб, Россиянинг еттита минтақасида разведка фаолияти олиб борган. У аниқланган ҳарбий объектлар манзилларини ва портловчи моддалар сақланадиган омборларнинг аниқ координаталарини Телеграм мессенжери орқали ўз Киевга узатган.
"Судланувчи террористик ташкилот ва унинг раҳбари В.в. Мальцев** манфаатлари йўлида <...> ишлаганини тан олди. мальцев 2018 йилдан бери Францияда яшайди ва маҳаллий ва Украина разведка идоралари билан ҳамкорлик қилмоқда", деб хабар берди ФХХ.
Россия расмийлари Артподготовка* раҳбарининг ноқонуний фаолияти ҳақида Францияни бир неча бор огоҳлантирилганликларини, аммо Париждаги расмий идоралар уни Россияга экстрадиция қилишдан бош тортаётганликларини таъкидладилар.
2022 йилдан бери хавфсизлик кучлари ушбу ҳаракатнинг 251 аъзосини террористик ва экстремистик айбловлар билан, шунингдек, давлатга хиёнат қилишда айблаб ҳибсга олган.
* Россияда тақиқланган террористик ташкилот.
** Россияда хорижий агент вазифасини бажарувчи шахс Росфинмониторинг томонидан экстремистлар ва террорчилар рўйхатига киритилган.