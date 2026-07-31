https://sputniknews.uz/20260731/fxx-kievga-harbiy-obektlar-koordinatalarini-uzatgan-shpionni-qolga-oldi-59408657.html

ФХХ ҳарбий объектлар координаталарини узатган шпионни қўлга олди

ФХХ ҳарбий объектлар координаталарини узатган шпионни қўлга олди

Sputnik Ўзбекистон

Нижний Новгород вилоятида Киев учун маълумот тўплагани учун бир киши ҳибсга олинди. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-07-31T14:40+0500

2026-07-31T14:40+0500

2026-07-31T14:40+0500

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ТОШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати Нижний Новгород вилоятида Украина разведка хизматлари учун ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ҳақида маълумот тўплаган фуқарони ҳибсга олинди."Артподготовка"* яширин гуруҳининг 51 ёшли аъзоси ўзини логистика компанияси ходими сифатида кўрсатиб, Россиянинг еттита минтақасида разведка фаолияти олиб борган. У аниқланган ҳарбий объектлар манзилларини ва портловчи моддалар сақланадиган омборларнинг аниқ координаталарини Телеграм мессенжери орқали ўз Киевга узатган.Россия расмийлари Артподготовка* раҳбарининг ноқонуний фаолияти ҳақида Францияни бир неча бор огоҳлантирилганликларини, аммо Париждаги расмий идоралар уни Россияга экстрадиция қилишдан бош тортаётганликларини таъкидладилар.2022 йилдан бери хавфсизлик кучлари ушбу ҳаракатнинг 251 аъзосини террористик ва экстремистик айбловлар билан, шунингдек, давлатга хиёнат қилишда айблаб ҳибсга олган.* Россияда тақиқланган террористик ташкилот.** Россияда хорижий агент вазифасини бажарувчи шахс Росфинмониторинг томонидан экстремистлар ва террорчилар рўйхатига киритилган.

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Задержание и допрос россиянина, который собирал данные о военных предприятиях для СБУ

Sputnik Ўзбекистон

В Нижегородской области задержан россиянин, собиравший для СБУ данные о военных предприятиях.

2026-07-31T14:40+0500

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