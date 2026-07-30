https://sputniknews.uz/20260730/xorazm-guruch-geografik-korsatkich-59381874.html
Хушбўйлиги билан машҳур Хоразм гуручи географик кўрсаткич сифатида рўйхатдан ўтказилди
Хушбўйлиги билан машҳур Хоразм гуручи географик кўрсаткич сифатида рўйхатдан ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
"Хоразм гуручи" географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди. Бу маҳсулот номи ва келиб чиқишини ҳимоя қилиш, сохта маҳсулотларни чеклаш ҳамда миллий брендни ривожлантириш имконини беради.
2026-07-30T15:03+0500
2026-07-30T15:03+0500
2026-07-30T15:21+0500
озиқ-овқат
интеллектуал мулк
ўзбекистон
жамият
амударё
хоразм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59381692_0:46:561:362_1920x0_80_0_0_7c47643c8591626a3da52200e08dc5d9.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Хоразм гуручи географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди. Бу Хоразм воҳасида етиштириладиган гуруч номи ва унинг ўзига хос хусусиятларини ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш имконини беради.Хоразм гуручи хушбўйлиги, юқори сифати ва яхши пишиши билан ажралиб туради. Маҳсулотнинг бундай хусусиятлари Амударё сувлари, унумдор тупроқ, қулай иқлим ҳамда авлоддан-авлодга ўтиб келаётган етиштириш тажрибаси билан боғлиқ.Истеъмолчилар эса шу ном остида сотилаётган маҳсулотнинг ҳақиқийлигига ишонч ҳосил қилиши мумкин бўлади.Бу маҳаллий маҳсулотни миллий бренд сифатида ривожлантириш, ички ва ташқи бозорларда кенгроқ тарғиб қилиш ҳамда Хоразмнинг қишлоқ хўжалиги салоҳиятини оширишга хизмат қилади.Географик кўрсаткич маҳсулотнинг муайян ҳудудга мансублигини ва унинг сифати айнан шу жойнинг табиий ҳамда анъанавий омиллари билан боғлиқлигини тасдиқлайди.
https://sputniknews.uz/20231025/nega-uyda-otrishim-kerak-urganchlik-otaxon-hikoyasi-video-40342537.html
ўзбекистон
амударё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59381692_9:0:552:407_1920x0_80_0_0_8572d8e46e31670411bd79149115c490.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
озиқ-овқат, интеллектуал мулк, ўзбекистон, жамият, амударё, хоразм
озиқ-овқат, интеллектуал мулк, ўзбекистон, жамият, амударё, хоразм
Хушбўйлиги билан машҳур Хоразм гуручи географик кўрсаткич сифатида рўйхатдан ўтказилди
15:03 30.07.2026 (янгиланди: 15:21 30.07.2026)
Энди унинг номи, келиб чиқиши ва ўзига хос сифати ҳуқуқий ҳимоя қилинади.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Хоразм гуручи географик кўрсаткич сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди
. Бу Хоразм воҳасида етиштириладиган гуруч номи ва унинг ўзига хос хусусиятларини ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш имконини беради.
Хоразм гуручи хушбўйлиги, юқори сифати ва яхши пишиши билан ажралиб туради. Маҳсулотнинг бундай хусусиятлари Амударё сувлари, унумдор тупроқ, қулай иқлим ҳамда авлоддан-авлодга ўтиб келаётган етиштириш тажрибаси билан боғлиқ.
Давлат рўйхатидан ўтказилиши натижасида маҳсулотнинг келиб чиқиши ва сифати ҳимоя қилинади, "Хоразм гуручи" номидан ноқонуний фойдаланишнинг олди олинади.
Истеъмолчилар эса шу ном остида сотилаётган маҳсулотнинг ҳақиқийлигига ишонч ҳосил қилиши мумкин бўлади.
Бу маҳаллий маҳсулотни миллий бренд сифатида ривожлантириш, ички ва ташқи бозорларда кенгроқ тарғиб қилиш ҳамда Хоразмнинг қишлоқ хўжалиги салоҳиятини оширишга хизмат қилади.
Географик кўрсаткич маҳсулотнинг муайян ҳудудга мансублигини ва унинг сифати айнан шу жойнинг табиий ҳамда анъанавий омиллари билан боғлиқлигини тасдиқлайди.