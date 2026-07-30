https://sputniknews.uz/20260730/uzbekistan-savdo-aylanma-59379479.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди — инфографика
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларга етди. Импорт 21 фоизга ошди, экспорт 8,8 фоизга камайди, манфий сальдо эса 9,2 млрд долларни ташкил қилди.
2026-07-30T13:46+0500
2026-07-30T13:46+0500
2026-07-30T13:46+0500
инфографика
савдо
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59351143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70310c15f13f1253054062cf8fd81641.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,4 фоизга кўп.Ҳисоботга кўра, экспорт 15,9 млрд доллар бўлиб, йиллик ҳисобда 8,8 фоизга камайган. Импорт эса 25,1 млрд долларга етиб, 21 фоизга ошган.Натижада ташқи савдо сальдоси манфий бўлиб қолди ва 9,2 млрд долларга етди. Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 3,38 млрд доллар минус бўлган эди. Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаган товарлар экспорти 8,2 млрд долларга етди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,7 фоизга ўсди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59351143_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bd30782d6b1ca6f83fd860aad9c262b5.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, савдо, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика
инфографика, савдо, миллий статистика қўмитаси , иқтисод, экспорт, импорт, инфографика
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди — инфографика
2026 йилнинг ярмида Ўзбекистон ташқи савдоси 41 млрд долларга етди, импорт ўсиши фонида манфий сальдо 9,2 млрд долларга чиқди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,4 фоизга кўп.
Ҳисоботга кўра, экспорт 15,9 млрд доллар бўлиб, йиллик ҳисобда 8,8 фоизга камайган. Импорт эса 25,1 млрд долларга етиб, 21 фоизга ошган.
Натижада ташқи савдо сальдоси манфий бўлиб қолди ва 9,2 млрд долларга етди. Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 3,38 млрд доллар минус бўлган эди.
Шу билан бирга, олтинни ҳисобга олмаган товарлар экспорти 8,2 млрд долларга етди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,7 фоизга ўсди.