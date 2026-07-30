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Кўрсаткичлар камайди: Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Кўрсаткичлар камайди: Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда 2,5 млн тонна кўмир, 313,8 минг тонна нефть ва 18,3 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди. Барча уч кўрсаткич камайган.
2026-07-30T19:03+0500
2026-07-30T19:03+0500
2026-07-30T19:03+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
нефть
газ
кўмир маҳсулоти
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистонда 637,2 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 фоизга кўп.Саноат ишлаб чиқаришининг энг катта қисми қайта ишлаш саноати ҳиссасига тўғри келди. Унинг ҳажми 549,7 трлн сўмни, жами саноатдаги улуши эса 86,3 фоизни ташкил этди.Шу билан бирга, йирик саноат корхоналарида асосий ёқилғи ресурсларини ишлаб чиқариш камайди. Ҳисобот даврида:2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда, кўмир ишлаб чиқариш 16,7 фоиз, табиий газ 16,4 фоиз, нефть эса 3,1 фоизга камайган.Кўрсаткичлар ва уларнинг йиллик ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, нефть, газ, кўмир маҳсулоти, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, нефть, газ, кўмир маҳсулоти, инфографика
Кўрсаткичлар камайди: Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилди?
2026 йилнинг биринчи ярмида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан кўмир ва табиий газ ишлаб чиқариш 16 фоиздан зиёд камайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-июнь ойларида Ўзбекистонда 637,2 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 фоизга кўп.
Саноат ишлаб чиқаришининг энг катта қисми қайта ишлаш саноати ҳиссасига тўғри келди. Унинг ҳажми 549,7 трлн сўмни, жами саноатдаги улуши эса 86,3 фоизни ташкил этди.
Шу билан бирга, йирик саноат корхоналарида асосий ёқилғи ресурсларини ишлаб чиқариш камайди.
18,3 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилди.
2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда, кўмир ишлаб чиқариш 16,7 фоиз, табиий газ 16,4 фоиз, нефть эса 3,1 фоизга камайган.
Кўрсаткичлар ва уларнинг йиллик ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.