https://sputniknews.uz/20260729/uzbekistan-sohalar-maosh-59350331.html
Ўзбекистонда қайси соҳаларда маош энг юқори — инфографика
Ўзбекистонда қайси соҳаларда маош энг юқори — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–июнда Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 7,1 млн сўмни ташкил этди. Энг юқори маош молия, ахборот ва алоқа ҳамда ташиш соҳаларида қайд этилди.
2026-07-29T14:56+0500
2026-07-29T14:56+0500
2026-07-29T15:09+0500
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
маош
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59343243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_445af8f1f4f89ad73b1df9f34ae8b685.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил январь–июнь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,1 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18,4 фоиз кўп.Иқтисодий фаолият турлари бўйича энг юқори ўртача маош банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳасида қайд этилди. Кейинги ўринларни ахборот ва алоқаҳамда ташиш ва сақлаш соҳаси бўлди.Энг юқори ўсиш ташиш ва сақлаш соҳасида кузатилди — 22,8 фоиз. Таълимда ўртача иш ҳақи 20,3 фоизга ошди.Таълим тармоғида ҳам катта тафовут мавжуд: олий таълимда ўртача маош 12 млн сўмдан ошган бўлса, умумий ўрта таълимда 4,7 млн, мактабгача таълимда 2,7 млн сўмни ташкил этган.Маълумотлар номинал ҳисобланган, яъни солиқ ва бошқа тўловларни ҳам ўз ичига олади. Шунингдек, ярим йиллик ҳисоботга кичик корхоналар, микрофирмалар ва қишлоқ хўжалиги корхоналари киритилмаган.Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59343243_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_e845fa832fe7c0a8ecd706f87f0bc7f9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, маош, инфографика, инфографика
миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, маош, инфографика, инфографика
Ўзбекистонда қайси соҳаларда маош энг юқори — инфографика
14:56 29.07.2026 (янгиланди: 15:09 29.07.2026)
Январь–июнда ўртача номинал иш ҳақи 7,1 млн сўмга етди, энг юқори кўрсаткич молия соҳасида қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йил январь–июнь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,1 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18,4 фоиз кўп.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича энг юқори ўртача маош банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳасида қайд этилди. Кейинги ўринларни ахборот ва алоқаҳамда ташиш ва сақлаш соҳаси бўлди.
Энг юқори ўсиш ташиш ва сақлаш соҳасида кузатилди — 22,8 фоиз. Таълимда ўртача иш ҳақи 20,3 фоизга ошди.
Айрим йўналишларда кўрсаткичлар янада юқори. Хусусан, қайта суғурталаш соҳасида ўртача иш ҳақи 26 млн сўмни, компьютер дастурлаштириш ва маслаҳат хизматларида 22,2 млн сўмни ташкил этган.
Таълим тармоғида ҳам катта тафовут мавжуд: олий таълимда ўртача маош 12 млн сўмдан ошган бўлса, умумий ўрта таълимда 4,7 млн, мактабгача таълимда 2,7 млн сўмни ташкил этган.
Маълумотлар номинал ҳисобланган, яъни солиқ ва бошқа тўловларни ҳам ўз ичига олади. Шунингдек, ярим йиллик ҳисоботга кичик корхоналар, микрофирмалар ва қишлоқ хўжалиги корхоналари киритилмаган.
Баътафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида