https://sputniknews.uz/20260728/uzbekistan-ish-haqi-59331420.html
Ўзбекистонда энг юқори ва паст ўртача иш ҳақи қаерда — инфографика
Ўзбекистонда энг юқори ва паст ўртача иш ҳақи қаерда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил биринчи ярмида Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 7,09 млн сўмни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг пасти эса Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилди.
2026-07-28T19:36+0500
2026-07-28T19:36+0500
2026-07-28T19:36+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
маош
ўзбекистон
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59330700_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4a26a5a6ae04fc643db6bc26083f346.png
Ўзбекистонда 2026 йил январь-июнь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7 млн 91,1 минг сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18,4 фоизга кўп.Таққослаш учун, 2022 йил январь-июнь ойларида бу кўрсаткич 3 млн 551,6 минг сўм бўлган. Шундай қилиб, тўрт йил ичида ўртача иш ҳақи қарийб икки бараварга ошган.Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида — 12 млн 14 минг сўм. Кейинги ўринда Навоий вилояти қайд этилган — 8 млн 723 минг сўм.Энг паст кўрсаткичлар эса Қашқадарё вилоятида — 4 млн 865 минг сўм ва Сурхондарё вилоятида — 4 млн 937 минг сўм бўлган.Ҳудудлар бўйича ўртача иш ҳақи ва унинг ўтган йилга нисбатан ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59330700_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_5c33ce5401a6c19eef8f3dca42490561.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , маош, ўзбекистон, иқтисод, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , маош, ўзбекистон, иқтисод, инфографика
Ўзбекистонда энг юқори ва паст ўртача иш ҳақи қаерда — инфографика
2026 йил январь-июнда Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 7,09 млн сўм бўлди, энг юқори кўрсаткич Тошкентда қайд этилди.
Ўзбекистонда 2026 йил январь-июнь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7 млн 91,1 минг сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18,4 фоизга кўп.
Таққослаш учун, 2022 йил январь-июнь ойларида бу кўрсаткич 3 млн 551,6 минг сўм бўлган. Шундай қилиб, тўрт йил ичида ўртача иш ҳақи қарийб икки бараварга ошган.
Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи Тошкент шаҳрида — 12 млн 14 минг сўм. Кейинги ўринда Навоий вилояти қайд этилган — 8 млн 723 минг сўм.
Энг паст кўрсаткичлар эса Қашқадарё вилоятида — 4 млн 865 минг сўм ва Сурхондарё вилоятида — 4 млн 937 минг сўм бўлган.
Ҳудудлар бўйича ўртача иш ҳақи ва унинг ўтган йилга нисбатан ўзгариши — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.