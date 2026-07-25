Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260725/tanzila-narbaeva-el-yurt-hurmati-ordeni-bilan-mukofotlandi-59266247.html
Танзила Нарбаева “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди
Танзила Нарбаева “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат бошқаруви соҳасида кўп йиллик самарали меҳнати ҳамда 70 ёшга тўлиши муносабати билан дейилади фармонда. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T10:30+0500
2026-07-25T10:35+0500
танзила норбоева
фармон
мукофот
ўзбекистон олий мажлиси сенати
шавкат мирзиёев
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51113960_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ee94c5ffcf4ed22302e592d3d57edce.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди. Бу ҳақда президент фармонида айтиб ўтилган. Танзила Камаловна Нарбаева 1956 йил 24 июлда Андижон вилояти, Шаҳрихон туманида туғилган. 2010–2016 йилларда Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши раиси ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси раиси лавозимларида ишлаган.2019 йил 21 июндан бери Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси лавозимида ишлаб келмоқда. Нарбаева Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси лавозимини эгаллаган биринчи аёлдир.Танзила Нарбаева педагогика фанлари доктори, социология фанлари доктори ва профессор даражасига эга.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51113960_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8061e41dfd23d7dba027527867ba975e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
танзила норбоева, фармон, мукофот, ўзбекистон олий мажлиси сенати, шавкат мирзиёев, президент
танзила норбоева, фармон, мукофот, ўзбекистон олий мажлиси сенати, шавкат мирзиёев, президент

Танзила Нарбаева “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди

10:30 25.07.2026 (янгиланди: 10:35 25.07.2026)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева приняла участие в Форуме женщин-лидеров в Туркменистане.
Танзила Нарбаева приняла участие в Форуме женщин-лидеров в Туркменистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2026
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Oбуна бўлиш
Давлат бошқаруви соҳасида кўп йиллик самарали меҳнати ҳамда 70 ёшга тўлиши муносабати билан дейилади фармонда.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан мукофотланди. Бу ҳақда президент фармонида айтиб ўтилган.
"Жонкуяр ташкилотчи ва ташаббускор раҳбар сифатидаги бой билим ва тажрибаси, ватанпарварлик фазилатлари билан миллий давлатчилигимизнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, юртимизда инсон қадрини улуғлаш, аёлларнинг ўрни ва нуфузини юксалтиришга катта ҳисса қўшиб, халқимиз ўртасида муносиб обрў-эътибор қозониб келаётгани, ёш авлодни Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш йўлидаги ибратли фаолияти, шунингдек, таваллудининг 70 йиллиги муносабати билан", - дейилади Фармон матнида.

Танзила Камаловна Нарбаева 1956 йил 24 июлда Андижон вилояти, Шаҳрихон туманида туғилган.

2010–2016 йилларда Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши раиси ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси раиси лавозимларида ишлаган.

2019 йил 21 июндан бери Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси лавозимида ишлаб келмоқда. Нарбаева Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раиси лавозимини эгаллаган биринчи аёлдир.
Танзила Нарбаева педагогика фанлари доктори, социология фанлари доктори ва профессор даражасига эга.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0