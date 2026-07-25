https://sputniknews.uz/20260725/ryazan-belgrad-va-nigde-samarqandning-birodar-shaharlariga-aylandi-59274612.html
Рязан, Белград ва Нигде Самарқанднинг биродар шаҳарларига айланди
Рязан, Белград ва Нигде Самарқанднинг биродар шаҳарларига айланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг бир неча шаҳарлари хорижий давлатлар шаҳарлари билан биродарлик алоқалари ўрнатди. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T17:27+0500
2026-07-25T17:27+0500
2026-07-25T17:27+0500
самарқанд
ўзбекистон
россия
туркманистон
қирғизистон
болгария
туркия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59270687_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20f0da9b6c4e8daf8f75245184ef96fb.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Рязан, Белград ва Нигде Самарқанднинг биродар шаҳарларига айланди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири, Самарқандда бўлиб ўтган Халқаро биродарлашган шаҳарлар форумидан. Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Туркия, Сербия ва Болгария шаҳарлари билан янги шартномалар имзоланди. Бундан ташқари, учта хорижий шаҳар Самарқанд билан шерик бўлди.Бундан ташқари, Қўқон ва Велико Тирново (Болгария), Риштон ва Туркистон (Қозоғистон), Бухоро ва Ашхобод (Туркманистон), шунингдек, Наманган ва Ўш (Қирғизистон) шаҳарлари орасида биродар шаҳарлар алоқалари ўрнатилди.
ўзбекистон
қирғизистон
болгария
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59270687_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6db89a918d2181461c4d71dfe4e4625f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд, ўзбекистон, россия, туркманистон, қирғизистон, болгария, туркия
самарқанд, ўзбекистон, россия, туркманистон, қирғизистон, болгария, туркия
Рязан, Белград ва Нигде Самарқанднинг биродар шаҳарларига айланди
Ўзбекистоннинг бир неча шаҳарлари хорижий давлатлар шаҳарлари билан биродарлик алоқалари ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Рязан, Белград ва Нигде Самарқанднинг биродар шаҳарларига айланди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири, Самарқандда бўлиб ўтган Халқаро биродарлашган шаҳарлар форумидан.
Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон, Туркия, Сербия ва Болгария шаҳарлари билан янги шартномалар имзоланди. Бундан ташқари, учта хорижий шаҳар Самарқанд билан шерик бўлди.
Рязан (Россия), Белград (Сербия) ва Нигде (Туркия) Самарқанд билан биродарлашган шаҳарлар алоқаларини ўрнатди. Томонлар савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва маданий соҳаларда ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдилар, - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, Қўқон ва Велико Тирново (Болгария), Риштон ва Туркистон (Қозоғистон), Бухоро ва Ашхобод (Туркманистон), шунингдек, Наманган ва Ўш (Қирғизистон) шаҳарлари орасида биродар шаҳарлар алоқалари ўрнатилди.