"Ўзатом" Москвада "Росатом" билан ишчи гуруҳ тузишга келишиб олди
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
Oбуна бўлиш
Ишчи гуруҳ Жиззахда қурилаётган АЭС лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни ташкиллаштириш билан шуғулланади.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. "Ўзатом" агентлиги ва АЭС қурилиши дирекцияси делегацияси 22–23 июль кунлари Москвада "Росатом" мутахассислари билан Жиззах АЭСининг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш масалаларини муҳокама қилишди.
Учрашувда лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ва амалга ошириш тартиби, шунингдек, миллий мутахассислар салоҳиятини ривожлантиришга кўмаклашиш масалалари муҳокама қилинди.
"Росатом" корпорациясининг капитал қурилиш бўйича директори Дмитрий Волков ҳамда экспертлик органи вакиллари иштирокида бўлиб ўтган учрашув якунида қўшма ишчи гуруҳ тузиш бўйича келишувга эришилди.
Мазкур ишчи гуруҳ Ўзбекистон ва Россия томонлари ўртасидаги ишларни мувофиқлаштириш ҳамда тегишли экспертиза хулосаларини олиш билан боғлиқ масалаларни тезкор ҳал этишни таъминлайди.
Мазкур ишчи гуруҳ Ўзбекистон ва Россия томонлари ўртасидаги ишларни мувофиқлаштириш ҳамда тегишли экспертиза хулосаларини олиш билан боғлиқ масалаларни тезкор ҳал этишни таъминлайди.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"
Шунингдек, Ўзбекистон делегацияси вакиллари Атом саноати қурилиш комплекси ташкилотлари ассоциацияси раҳбарияти билан ҳам учрашув ўтказди. Музокаралар давомида асосий эътибор Ассоциацияга аъзо компаниялар билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳамкорликни ташкил этиш масалаларига қаратилди.
Ундан ташқари, Ўзбекистон делегацияси вакиллари Москвада Венгриянинг MVM EGI Zrt. компанияси вакили билан ҳам учрашув ўтказди. Унда қуруқ градирняларни барпо этиш масалаларни ҳал этиш бўйича яқин истиқболдаги амалий қадамлар белгилаб олинди.
© Агентство "Узатом"Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
Делегация Агентства "Узатом" и Дирекции по строительству АЭС совершила рабочую поездку в Москву.
© Агентство "Узатом"