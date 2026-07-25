https://sputniknews.uz/20260725/kelgusi-uch-yilda-inflyatsiya-qanday-ozgaradi-59272436.html
Келгуси уч йилда инфляция қандай ўзгаради?
Келгуси уч йилда инфляция қандай ўзгаради?
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Молия вазирлиги 2027 йилдан бошлаб Ўзбекистонда инфляция 5,5-5,0 % миқдорида барқарорлашишини прогноз қилмоқда. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T15:22+0500
2026-07-25T15:22+0500
2026-07-25T15:22+0500
инфографика
инфляция
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
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Молия вазирлиги яқинда эълон қилган 2026-2029 йиллар прогнозига кўра, инфляцияни барқарорлаштириш мақсадида ҳукумат қуйидаги чораларни режалаштирган:
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инфографика, инфляция, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , иқтисодиёт ва молия вазирлиги, инфографика
инфографика, инфляция, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , иқтисодиёт ва молия вазирлиги, инфографика
Келгуси уч йилда инфляция қандай ўзгаради?
Молия вазирлиги 2027 йилдан бошлаб Ўзбекистонда инфляция 5,5-5,0 % миқдорида барқарорлашишини прогноз қилмоқда.
Молия вазирлиги яқинда эълон қилган 2026-2029 йиллар прогнозига кўра, инфляцияни барқарорлаштириш мақсадида ҳукумат қуйидаги чораларни режалаштирган:
Умумий фискал тақчиллик ЯИМнинг 3 фоизидан ошмаслиги;
Солиқ сиёсатини такомиллаштириш, даромадлар базасини кенгайтириш;
Бюджет интизомини кучайтириш, харажатлар самарадорлигини ошириш;
Давлат қарзининг самарали бошқариш ва мўътадил даражасин сақлаб қолиш;
ЯИМнинг йиллик 7% ўсишини таъминлаш;