Тошкентда Россия ҳарбий-денгиз флотининг 330 йиллигига бағишланган тадбир бўлиб ўтди
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина
Oбуна бўлиш
Телекўприк форматидаги тадбир икки мамлакатнинг тўртта шаҳридан тарихчилар, олимлар, музей ходимлари, ҳарбий-денгиз флоти фахрийлари ва ёшларни бирлаштирди.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Тошкентдаги Рус уйида Россия ҳарбий-денгиз флотининг 330 йиллигига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди. Тадбир Москва, Санкт-Петербург, Мурманск ва Тошкент шаҳарларидан иштирокчилар ҳамда маърузачиларни бирлаштирган телекўприк форматида ташкил этилди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина
Тадбирнинг асосий майдони Санкт-Петербургдаги император Буюк Пётр номидаги Марказий ҳарбий-денгиз музейи бўлди. Унинг директори Руслан Нехай ўз табрик нутқида бундай тадбирлар мамлакатлар орасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда катта аҳамият касб этишини таъкидлади.
“Бизнинг халқларимизни — Россия ва Ўзбекистон фуқароларини яқинлаштириш йўлида қилаётган саъй-ҳаракатларимиз уларнинг бир-бирига нисбатан янада яхшироқ ва самимийроқ муносабатда бўлишига хизмат қилади”, — деди у.
У дунёдаги энг йирик музейлардан бири бўлган, еттита филиалга эга Марказий ҳарбий-денгиз музейи, унинг фонди ва асосий экспонати — Буюк Пётр ботиги ҳақида сўзлаб берди. Шунингдек, у флот музейлари ташаббуси билан Ҳарбий-денгиз музейлари ассоциацияси ташкил этилгани ва ҳозирда унга 177 нафар аъзо киришини маълум қилди.
“Ассоциация кенгаймоқда. Қилаётган ишларимиз кенг эътироф ва ҳурматга сазовор бўлмоқда. Бизга дўст бўлган Ўзбекистондаги ташкилотлар ва музейлар ҳам ассоциациямизга қўшилиши мумкин деб умид қиламиз, чунки у амалда халқаро мақомга эга бўлди”, — деди у.
Ҳарбий-денгиз флоти Ҳарбий-ўқув илмий марказининг “Ҳарбий-денгиз академияси” ҳузуридаги “Сувости флоти тарихи” музейи мудири, асли ўзбекистонлик Илҳом Исматуллаев болалигидан ҳарбий бўлишни орзу қилгани, қандай қилиб ҳарбий денгизчига айлангани ва нима учун ўз касбига меҳр қўйгани ҳақида гапириб берди.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина
Шунингдек, видеоалоқа орқали Мурманскдаги Шимолий флот Ҳарбий-денгиз музейи мудираси Наталья Дзенисова, Москвадаги “Россия Қаҳрамони Т. А. Апакидзе номидаги денгиз авиацияси ривожланиши тарихи” музейининг (1383-сонли мактаб) педагог-ташкилотчиси Алла Канцибер ва музей жамоатчилик кенгаши раиси Марина Аксёнова сўзга чиқди.
Тошкентдаги Рус уйида ўтказилган тадбирда олимлар ва тарихчилар, музей ҳамжамияти, таълим муассасалари вакиллари, Ҳарбий-денгиз флоти фахрийлари, ўқувчилар, ёшлар ҳамда журналистлар иштирок этди.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина
Владимир Трухачёв Россиянинг буюк денгиз давлати сифатида шаклланиши, Василий Костецкий эса Шимолий денгиз йўлининг бугунги ҳолати ҳақида гапириб берди. Айниқса, Равшан Назаровнинг Улуғ Ватан уруши йилларидаги ўзбекистонлик денгизчилар ҳақидаги маърузаси жуда ҳиссиётларга бой бўлди.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина
Тадбир сўнгида турли йилларда Болтиқ флотида хизмат қилган Михаил Татарников ва Саъдулла Носиров ўз хотиралари билан ўртоқлашди.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 330-летию военно-морского флота России
© Sputnik / Александра Терехина