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https://sputniknews.uz/20260724/tojikiston-ozbekiston-59240538.html
Тожикистон Ўзбекистон билан муносабатларни дўстлик руҳида ривожлантиришини маълум қилди
Тожикистон Ўзбекистон билан муносабатларни дўстлик руҳида ривожлантиришини маълум қилди
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Раҳмон Мирзиёевни туғулган куни билан муборакбод этди. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T12:08+0500
2026-07-24T12:08+0500
сиёсат
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ўзбек-тожик муносабатлари
тожикистон
эмомали раҳмон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Тожикистон Ўзбекистон билан дўстлик ва яхши қўшничилик анъаналари руҳида икки томонлама муносабатларни янада ривожлантиради. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилиб, уни таваллуд айёми билан табриклади.Раҳмон Ўзбекистон тараққиёт ва тараққиёт йўлида қатъий қадамлар қўяётгани, халқаро нуфузини изчил мустаҳкамлаётганини алоҳида таъкидлади.Етакчилар Тожикистон-Ўзбекистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг айрим долзарб жиҳатларини ҳам муҳокама қилди.Раҳмон Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва давлат фаолиятида муваффақиятлар тилади.Бугун Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 69 ёшни қарши олди. Президент 1957 йил 24 июль куни Жиззах вилоятининг Зомин туманида таваллуд топган.
https://sputniknews.uz/20260327/toshkent-tojikiston-elchixona-56539328.html
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сиёсат, ўзбекистон, ўзбек-тожик муносабатлари, тожикистон, эмомали раҳмон, шавкат мирзиёев
сиёсат, ўзбекистон, ўзбек-тожик муносабатлари, тожикистон, эмомали раҳмон, шавкат мирзиёев

Тожикистон Ўзбекистон билан муносабатларни дўстлик руҳида ривожлантиришини маълум қилди

12:08 24.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаЭмомали Рахмон вместе с Шавкатом Мирзиёевым ознакомились с крепостью Арк, ансамблями Пои-Калян и Ляби-Хауз
Эмомали Рахмон вместе с Шавкатом Мирзиёевым ознакомились с крепостью Арк, ансамблями Пои-Калян и Ляби-Хауз - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Раҳмон Мирзиёевни туғулган куни билан муборакбод этди.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Тожикистон Ўзбекистон билан дўстлик ва яхши қўшничилик анъаналари руҳида икки томонлама муносабатларни янада ривожлантиради. Бу ҳақда Тожикистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилиб, уни таваллуд айёми билан табриклади.
“Халқимиз етакчиси Тожикистоннинг Ўзбекистон Республикаси билан дўстлик ва яхши қўшничилик анъаналари руҳида икки томонлама муносабатларни янада ривожлантиришга қатъий интилишини таъкидлади”, - дейилади хабарда.
Раҳмон Ўзбекистон тараққиёт ва тараққиёт йўлида қатъий қадамлар қўяётгани, халқаро нуфузини изчил мустаҳкамлаётганини алоҳида таъкидлади.
Етакчилар Тожикистон-Ўзбекистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг айрим долзарб жиҳатларини ҳам муҳокама қилди.
Раҳмон Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва давлат фаолиятида муваффақиятлар тилади.
Бугун Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 69 ёшни қарши олди. Президент 1957 йил 24 июль куни Жиззах вилоятининг Зомин туманида таваллуд топган.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Таджикистана в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.03.2026
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