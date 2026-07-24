https://sputniknews.uz/20260724/ozbekiston-59256074.html
2026-2029 йилларда Ўзбекистоннинг консолидациялашган бюджет харажатлари қандай ўзгаради
2026-2029 йилларда Ўзбекистоннинг консолидациялашган бюджет харажатлари қандай ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
2029 йилга бориб консолидациялашган бюджет харажатлари 852 трлн сўмга етиши кутилмоқда. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T18:29+0500
2026-07-24T18:29+0500
2026-07-24T18:29+0500
инфографика
ўзбекистон
давлат бюджети
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59233529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_087aaefa353020bdffaa95299e297967.png
Ўзбекистоннинг 2027-2029 йилларга мўлжалланган Фискал стратегиясига кўра, мамлакат консолидациялашган бюджети ҳажми ўрта муддатли истиқболда босқичма-босқич оширилади.Ҳужжатда бюджетнинг даромад ва харажатлар қисми ўсиши назарда тутилган:Консолидациялашган буджетнинг 2027–2029 йилларга мўлжалланган прогнозлари макро-фискал барқарорликни таъминлашга қаратилган асосий йўналишлар, жумладан, умумий фискал тақчилликни ЯИМга нисбатан 3 фоиздан оширмаслик вазифасидан келиб чиқиб шакллантирилдиКонсолидациялашган бюджет даромадлари ва харажатлари динамикаси – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59233529_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b1549960f674064db23fc53caace880b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, давлат бюджети, инфографика
инфографика, ўзбекистон, давлат бюджети, инфографика
2026-2029 йилларда Ўзбекистоннинг консолидациялашган бюджет харажатлари қандай ўзгаради
2029 йилга бориб консолидациялашган бюджет харажатлари 852 трлн сўмга етиши кутилмоқда.
Ўзбекистоннинг 2027-2029 йилларга мўлжалланган Фискал стратегиясига кўра, мамлакат консолидациялашган бюджети ҳажми ўрта муддатли истиқболда босқичма-босқич оширилади.
Ҳужжатда бюджетнинг даромад ва харажатлар қисми ўсиши назарда тутилган:
2026 йилда бюджет даромадлари қарийб 590 трлн сўм, харажатлари эса 638 трлн сўм даражасида бўлиши прогноз қилинмоқда.
2027 йилда бу кўрсаткичлар мос равишда 586 трлн ва 654 трлн сўмни ташкил этади.
2028 йилга бориб даромадлар 665 трлн сўм, харажатлар эса 741 трлн сўм даражасида бўлиши кутилмоқда.
2029 йилда улар мос равишда 766 трлн ва 852 трлн сўмга етади.
Консолидациялашган буджетнинг 2027–2029 йилларга мўлжалланган прогнозлари макро-фискал барқарорликни таъминлашга қаратилган асосий йўналишлар, жумладан, умумий фискал тақчилликни ЯИМга нисбатан 3 фоиздан оширмаслик вазифасидан келиб чиқиб шакллантирилди
Консолидациялашган бюджет даромадлари ва харажатлари динамикаси – Sputnik
инфографикасида.