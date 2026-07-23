Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260723/eski-juva-59207347.html
Тошкент ёзининг таъми: Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми
Тошкент ёзининг таъми: Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Эски жува бозори расталари турли навдаги қовунлар ва Жиззахдан келтирилган йирик тарвузлар билан тўлди. Тадбиркор Достон Носиров сотувдаги навлар, уларнинг оғирлиги ва бугунги нархлари ҳақида сўзлаб берди.
2026-07-23T19:38+0500
2026-07-23T19:38+0500
тарвуз
фото
тошкент
мултимедиа
бозор
эски жува бозори
қовун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59218118_0:110:1448:925_1920x0_80_0_0_d193b106c845d9aee41a676efff5bdce.png
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ёзнинг айни палласида Эски жува бозорида қовун-тарвуз савдоси янада жонланади. Эрта тонгдан бозорга янги ҳосил олиб келинади. Сотувчилар маҳсулотларни машиналардан тушириб, расталарга жойлайди ва харидорларга пишган меваларни танлашда ёрдам беради.Бу ерда "чиллаки", "кўкча", "гулоба", "ҳандалак" ва "обинавот" каби қовун навларини учратиш мумкин.Тадбиркор Достон Носиров мавсумий қовун-тарвуз савдоси билан шуғулланади. Унинг айтишича, бу йил деҳқонлар сифатли ва ширин ҳосил етиштирган.Ёзги мавсумда энг кўп харид қилинадиган навлардан бири — "чиллаки". Бу қовун ёзнинг энг иссиқ — чилла даврида пишгани учун шундай ном олган.Сирдарё вилоятидаги хўжаликлардан бирида етиштирилган "обинавот" қовуни ҳам бир килограмми 5 минг сўмдан таклиф қилинмоқда. "Кўкча" навининг нархи эса килограммига қарийб 7 минг сўм.Расталардан Жиззах вилоятидан келтирилган тарвузлар ҳам кенг ўрин олган. Уларнинг бир килограмми тахминан 3,5 минг сўмдан сотилмоқда. Битта тарвузнинг ўртача оғирлиги саккиз-ўн килограмм бўлиб, нархи 30–35 минг сўмга тўғри келади.Бозорда ёзги савдонинг ўзига хос муҳити ҳукм суради: расталар қовун ва тарвузларга тўлган, сотувчилар янги ҳосилни тушириш ва жойлаштириш билан банд, харидорлар эса пишган ва ширин меваларни танламоқда.Эски жува бозоридаги қовунлар, йирик тарвузлар ва ёзги савдо муҳити — Sputnik Ўзбекистон фотогалереясида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59218118_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_611a4768dfdae1cbf235a8a2389c3348.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тарвуз, фото, фото, тошкент, мултимедиа, бозор, эски жува бозори, қовун
тарвуз, фото, фото, тошкент, мултимедиа, бозор, эски жува бозори, қовун

Тошкент ёзининг таъми: Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми

19:38 23.07.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкентдаги Эски жува бозори расталари турли навдаги қовунлар ва Жиззахдан келтирилган йирик тарвузлар билан тўлди. Тадбиркор Достон Носиров сотувдаги навлар, уларнинг оғирлиги ва бугунги нархлари ҳақида сўзлаб берди
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ёзнинг айни палласида Эски жува бозорида қовун-тарвуз савдоси янада жонланади. Эрта тонгдан бозорга янги ҳосил олиб келинади. Сотувчилар маҳсулотларни машиналардан тушириб, расталарга жойлайди ва харидорларга пишган меваларни танлашда ёрдам беради.
Бу ерда "чиллаки", "кўкча", "гулоба", "ҳандалак" ва "обинавот" каби қовун навларини учратиш мумкин.
Тадбиркор Достон Носиров мавсумий қовун-тарвуз савдоси билан шуғулланади. Унинг айтишича, бу йил деҳқонлар сифатли ва ширин ҳосил етиштирган.
"Деҳқонларимиз етиштирган қовун ва тарвузлар сифатли, ширин. Биз уларни аҳоли учун ҳамёнбоп нархларда таклиф қилишга ҳаракат қиляпмиз. Шукр, бу йил ҳосил яхши", — дейди Достон Носиров.
Ёзги мавсумда энг кўп харид қилинадиган навлардан бири — "чиллаки". Бу қовун ёзнинг энг иссиқ — чилла даврида пишгани учун шундай ном олган.
"Чиллаки" қовунларининг оғирлиги ўртача уч килограммдан саккиз килограммгача бўлади. Ҳозир бир килограммини 5 минг сўмдан сотяпмиз. Саккиз килограммли қовун 40 минг сўм бўлади, лекин харидор билан келишиб, 30–35 минг сўмга ҳам беряпмиз", — дейди тадбиркор.
Сирдарё вилоятидаги хўжаликлардан бирида етиштирилган "обинавот" қовуни ҳам бир килограмми 5 минг сўмдан таклиф қилинмоқда. "Кўкча" навининг нархи эса килограммига қарийб 7 минг сўм.
Расталардан Жиззах вилоятидан келтирилган тарвузлар ҳам кенг ўрин олган. Уларнинг бир килограмми тахминан 3,5 минг сўмдан сотилмоқда. Битта тарвузнинг ўртача оғирлиги саккиз-ўн килограмм бўлиб, нархи 30–35 минг сўмга тўғри келади.
"Битта тарвуз ўртача 30–35 минг сўмга тушади. Айрим харидорлар кичикроқ тарвуз танлайди, бошқалар эса катта ва серсувини қидиради", — таъкидлайди Достон Носиров.
Бозорда ёзги савдонинг ўзига хос муҳити ҳукм суради: расталар қовун ва тарвузларга тўлган, сотувчилар янги ҳосилни тушириш ва жойлаштириш билан банд, харидорлар эса пишган ва ширин меваларни танламоқда.
Эски жува бозоридаги қовунлар, йирик тарвузлар ва ёзги савдо муҳити — Sputnik Ўзбекистон фотогалереясида.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчилар иш жараёнида тарвузни бир-бирига узатмоқда

Сотувчилар иш жараёнида тарвузни бир-бирига узатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчилар иш жараёнида тарвузни бир-бирига узатмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Юк машинасида бозорга келтирилган тарвузларнинг сотуви

Юк машинасида бозорга келтирилган тарвузларнинг сотуви - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Юк машинасида бозорга келтирилган тарвузларнинг сотуви

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пишган тарвузлар растаси

Пишган тарвузлар растаси - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пишган тарвузлар растаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидорларга кўрсатиш учун кесилган "обинавот" қовун нави

Харидорларга кўрсатиш учун кесилган &quot;обинавот&quot; қовун нави - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидорларга кўрсатиш учун кесилган "обинавот" қовун нави

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарвузларни тортиш ва сотувга тайёрлаш жараёни

Тарвузларни тортиш ва сотувга тайёрлаш жараёни - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарвузларни тортиш ва сотувга тайёрлаш жараёни

© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидор бозордан қовун ва тарвуз олиб кетмоқда

Харидор бозордан қовун ва тарвуз олиб кетмоқда - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидор бозордан қовун ва тарвуз олиб кетмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пишган тарвузлар орасидаги кесилган тарвуз

Пишган тарвузлар орасидаги кесилган тарвуз - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пишган тарвузлар орасидаги кесилган тарвуз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидорлар савдо растасида қовун танламоқда

Харидорлар савдо растасида қовун танламоқда - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Харидорлар савдо растасида қовун танламоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчилар янги келтирилган тарвузларни расталарга жойламоқда

Сотувчилар янги келтирилган тарвузларни расталарга жойламоқда - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчилар янги келтирилган тарвузларни расталарга жойламоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қовун-тарвуз растаси

Қовун-тарвуз растаси - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қовун-тарвуз растаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кўкча" қовун нави

&quot;Кўкча&quot; қовун нави - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кўкча" қовун нави

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бозорга келганлар янги қовун ва тарвузлар ортилган аравачалар ёнидан ўтмоқда

Бозорга келганлар янги қовун ва тарвузлар ортилган аравачалар ёнидан ўтмоқда - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бозорга келганлар янги қовун ва тарвузлар ортилган аравачалар ёнидан ўтмоқда

© Sputnik / Бахром ХатамовТадбиркор Достон Носиров сотувдаги қовунлардан бирини кўрсатмоқда
Тадбиркор Достон Носиров сотувдаги қовунлардан бирини кўрсатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тадбиркор Достон Носиров сотувдаги қовунлардан бирини кўрсатмоқда
© Sputnik / Бахром Хатамов

Савдо растасидаги турли навдаги қовун ва тарвузлар

Савдо растасидаги турли навдаги қовун ва тарвузлар - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Савдо растасидаги турли навдаги қовун ва тарвузлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қовун-тарвузлар

Қовун-тарвузлар - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қовун-тарвузлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида қовун-тарвуз мавсуми

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Чиллаки" қовун тури

&quot;Чиллаки&quot; қовун тури - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Чиллаки" қовун тури

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчи янги ҳосилдан олинган йирик тарвузни кўрсатмоқда

Сотувчи янги ҳосилдан олинган йирик тарвузни кўрсатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сотувчи янги ҳосилдан олинган йирик тарвузни кўрсатмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Обинавот" қовун нави

&quot;Обинавот&quot; қовун нави - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Обинавот" қовун нави

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида тарвуз савдоси

Эски жува бозорида тарвуз савдоси - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эски жува бозорида тарвуз савдоси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0