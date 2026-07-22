https://sputniknews.uz/20260722/uzbekistan-suv-strategiya-muhokama-59190467.html
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг 2050 йилгача бўлган сув стратегияси муҳокама қилинади
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг 2050 йилгача бўлган сув стратегияси муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Москва — Тошкент видеокўпригида Ўзбекистоннинг 2027–2050 йилларга мўлжалланган сув стратегияси, замонавий технологиялар, экологик хавфсизлик ва Россия билан ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинади.
2026-07-22T14:52+0500
2026-07-22T14:52+0500
2026-07-22T14:52+0500
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ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. 23 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистоннинг 2050 йилгача бўлган сув стратегияси: илм-фан, технологиялар ва халқаро ҳамкорлик" мавзусида Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Тошкентдаги иштирокчилар:Москвадаги иштирокчи:М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети Ўзбекистоннинг 2027–2050 йилларга мўлжалланган сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш миллий концепциясини ишлаб чиқишда иштирок этмоқда.Иштирокчилар, шунингдек, сув хўжалиги ва экологик хавфсизлик соҳаларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари ҳақида фикр алмашади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
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сув, ўзбекистон
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг 2050 йилгача бўлган сув стратегияси муҳокама қилинади
Москва ва Тошкент ўртасидаги видеокўприкда Ўзбекистоннинг сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш стратегияси, илмий ечимлар ва халқаро ҳамкорлик муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
23 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистоннинг 2050 йилгача бўлган сув стратегияси: илм-фан, технологиялар ва халқаро ҳамкорлик" мавзусида Москва — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
"Ўзсувтаъминот" АЖ бошқаруви раисининг ўринбосари Хуршид Раҳматуллаев;
Ўзбекистон Сув хўжалиги вазирлиги вакиллари;
Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги вакиллари.
академик, М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети иқтисодий ва молиявий стратегия кафедраси мудири Владимир Квинт.
М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети Ўзбекистоннинг 2027–2050 йилларга мўлжалланган сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш миллий концепциясини ишлаб чиқишда иштирок этмоқда.
Видеокўприкда Ўзбекистоннинг Миллий сув стратегиясини ишлаб чиқишда россиялик мутахассисларнинг ўрни, сув ресурсларини бошқаришнинг замонавий усуллари ҳамда илмий ва технологик ечимларни жорий этиш масалалари муҳокама қилинади.
Иштирокчилар, шунингдек, сув хўжалиги ва экологик хавфсизлик соҳаларида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари ҳақида фикр алмашади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев