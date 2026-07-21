https://sputniknews.uz/20260721/uzbekistan-xususiylashtirish-dastur-59177098.html
Ўзбекистонда 100 триллион сўмлик хусусийлаштириш дастури бошланади
Ўзбекистонда 100 триллион сўмлик хусусийлаштириш дастури бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Хусусийлаштириш дастурига 1,3 мингта кўчмас мулк, 8 минг гектар ер ва 66 та корхонадаги давлат улушлари киритилади. Қолган маблағни фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти берилади.
2026-07-21T16:11+0500
2026-07-21T16:11+0500
2026-07-21T17:35+0500
шавкат мирзиёев
ҳокимлар
тадбиркор
ер мулки
мол-мулк
инвестиция
аукцион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1441/01/14410133_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_caf0dd6985ad4fac0f868cd70b22b120.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ўзбекистонда қиймати 100 триллион сўм бўлган янги хусусийлаштириш дастури бошланади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида маълум қилинди.Дастур доирасида 1,3 мингта кўчмас мулк объекти, 8 минг гектар ер майдони ҳамда 66 та корхонадаги давлат улушлари савдога чиқарилади.Давлат активини сотиб оладиган тадбиркорлар учун дастлабки тўлов миқдори 30 фоиздан 15 фоизга камайтирилади. Қолган маблағни фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам берилади.Бундан ташқари, банклар балансида умумий қиймати 9,3 триллион сўм бўлган 2 минг 411 та мол-мулк сотилмай тургани маълум қилинди.Мутасаддиларга ҳар бир объектнинг банк балансида қанчалик асосли сақланаётганини таҳлил қилиш топширилди. Харидори бўла туриб, сотуви сунъий равишда чўзилаётган мулклар бўйича қонуний чоралар кўрилиши белгиланди.Президент давлат активларини савдога чиқаришнинг ўзи етарли эмаслигини, ҳокимлар инвесторларни жалб қилиш ва объектлар негизида янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш билан шуғулланиши кераклигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260320/davlat-aktivlari-56405625.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1441/01/14410133_0:29:961:750_1920x0_80_0_0_d477d1a11a017329583f5334a249c567.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, ҳокимлар, тадбиркор, ер мулки, мол-мулк, инвестиция, аукцион
шавкат мирзиёев, ҳокимлар, тадбиркор, ер мулки, мол-мулк, инвестиция, аукцион
Ўзбекистонда 100 триллион сўмлик хусусийлаштириш дастури бошланади
16:11 21.07.2026 (янгиланди: 17:35 21.07.2026)
Янги дастур доирасида 100 триллион сўмлик кўчмас мулк, ер майдонлари ва давлат улушлари савдога чиқарилиб, аванс миқдори 15 фоизга туширилади.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда қиймати 100 триллион сўм бўлган янги хусусийлаштириш дастури бошланади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида маълум қилинди
.
Дастур доирасида 1,3 мингта кўчмас мулк объекти, 8 минг гектар ер майдони ҳамда 66 та корхонадаги давлат улушлари савдога чиқарилади.
Давлат активини сотиб оладиган тадбиркорлар учун дастлабки тўлов миқдори 30 фоиздан 15 фоизга камайтирилади. Қолган маблағни фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам берилади.
Йиғилишда ҳозир қиймати 22 триллион сўм бўлган 3 мингта давлат объекти аукционда тургани қайд этилди. Ҳокимликларда ушбу мулкларни сотиш бўйича аниқ тизим йўқлиги танқид қилинди.
Бундан ташқари, банклар балансида умумий қиймати 9,3 триллион сўм бўлган 2 минг 411 та мол-мулк сотилмай тургани маълум қилинди.
Мутасаддиларга ҳар бир объектнинг банк балансида қанчалик асосли сақланаётганини таҳлил қилиш топширилди. Харидори бўла туриб, сотуви сунъий равишда чўзилаётган мулклар бўйича қонуний чоралар кўрилиши белгиланди.
Президент давлат активларини савдога чиқаришнинг ўзи етарли эмаслигини, ҳокимлар инвесторларни жалб қилиш ва объектлар негизида янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш билан шуғулланиши кераклигини таъкидлади.