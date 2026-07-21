https://sputniknews.uz/20260721/uzbekistan-talabalar-aes-loyiha-tanlov-golib-59166068.html
Ўзбекистонлик талабаларнинг АЭС бўйича лойиҳаси халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик талабаларнинг АЭС бўйича лойиҳаси халқаро танловда ғолиб бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Олмалиқ давлат техника институтининг “ЎзЯдро” жамоаси Россиядаги халқаро хакатонда ғолиб бўлди. Талабалар Ўзбекистонда барпо этилаётган АЭС самарадорлигини оширишга қаратилган ғояларни тақдим этди.
2026-07-21T11:38+0500
2026-07-21T11:38+0500
2026-07-21T11:38+0500
россия
отм
таълим
талабалар
танлов
лойиҳа
жамият
ўзбекистон
олмалиқ шаҳри
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59165251_0:38:1277:756_1920x0_80_0_0_29a9968f3ac7b92e4f2978c33d55c9d7.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Олмалиқ давлат техника институти талабаларининг АЭС самарадорлигини оширишга қаратилган лойиҳаси Россиядаги халқаро хакатонда ғолиб бўлди. Бу ҳақда ОДТИ матбуот хизмати хабар берди.Институтнинг кончилик иши ва металлургия йўналишида таҳсил олаётган талабалари Сибирь федерал университетида ўтказилган “Ёзги университет – 2026” халқаро таълим дастурида иштирок этди.Дастурга Ўзбекистон, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Бразилия, Миср, Чили ва бошқа давлатлардан жами 430 нафар талаба жалб қилинди.ОДТИ вакиллари “Тоғ-кон ва металлургия мажмуасида рақамли трансформация” курсида геоахборот тизимлари, рақамли моделлаштириш, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, сунъий интеллект технологиялари ва технологик жараёнларни симуляция қилиш йўналишларини ўргандилар.Шунингдек, талабалар ProCAST ва DEFORM-3D дастурларида ишлаш кўникмаларини эгаллади.Жамоа финал босқичига чиқиб, халқаро экспертлар томонидан “Энг илғор лойиҳа” номинацияси ғолиби деб топилди.Иштирокчилар РУСАЛнинг Красноярск алюминий заводи, “Красцветмет” корхонаси ва Красноярск гидроэлектр станциясида бўлиб, рақамли бошқарув, автоматлаштириш, экологик хавфсизлик ва энергия самарадорлиги бўйича ечимлар билан ҳам танишди.
https://sputniknews.uz/20260406/misis-olmaliq-filial-russia-tsifra-memorandum-56732122.html
ўзбекистон
олмалиқ шаҳри
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59165251_109:0:1168:794_1920x0_80_0_0_3b5454ee342445f576272c2b9ae491e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, отм, таълим, талабалар, танлов, лойиҳа, жамият, ўзбекистон, олмалиқ шаҳри
россия, отм, таълим, талабалар, танлов, лойиҳа, жамият, ўзбекистон, олмалиқ шаҳри
Ўзбекистонлик талабаларнинг АЭС бўйича лойиҳаси халқаро танловда ғолиб бўлди
ОДТИ талабаларининг Ўзбекистонда қурилаётган АЭС самарадорлигини оширишга қаратилган лойиҳаси халқаро хакатонда “Энг илғор лойиҳа” деб топилди.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Олмалиқ давлат техника институти талабаларининг АЭС самарадорлигини оширишга қаратилган лойиҳаси Россиядаги халқаро хакатонда ғолиб бўлди. Бу ҳақда ОДТИ матбуот хизмати хабар берди.
Институтнинг кончилик иши ва металлургия йўналишида таҳсил олаётган талабалари Сибирь федерал университетида ўтказилган “Ёзги университет – 2026” халқаро таълим дастурида иштирок этди.
Дастурга Ўзбекистон, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Бразилия, Миср, Чили ва бошқа давлатлардан жами 430 нафар талаба жалб қилинди.
ОДТИ вакиллари “Тоғ-кон ва металлургия мажмуасида рақамли трансформация” курсида геоахборот тизимлари, рақамли моделлаштириш, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, сунъий интеллект технологиялари ва технологик жараёнларни симуляция қилиш йўналишларини ўргандилар.
Шунингдек, талабалар ProCAST ва DEFORM-3D дастурларида ишлаш кўникмаларини эгаллади.
Дастур доирасида инновацион лойиҳалар бўйича халқаро хакатон ҳам ўтказилди. Унда ОДТИ талабаларидан иборат “ЎзЯдро” жамоаси Ўзбекистонда барпо этилаётган атом электр станцияси самарадорлигини оширишга қаратилган ғояларини тақдим этди.
Жамоа финал босқичига чиқиб, халқаро экспертлар томонидан “Энг илғор лойиҳа” номинацияси ғолиби деб топилди.
Иштирокчилар РУСАЛнинг Красноярск алюминий заводи, “Красцветмет” корхонаси ва Красноярск гидроэлектр станциясида бўлиб, рақамли бошқарув, автоматлаштириш, экологик хавфсизлик ва энергия самарадорлиги бўйича ечимлар билан ҳам танишди.