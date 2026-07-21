https://sputniknews.uz/20260721/tashkent-aeroport-yuk-terminal-59177990.html
Тошкент аэропортининг асосий юк терминали қандай ишлайди — видео
Тошкент аэропортининг асосий юк терминали қандай ишлайди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Терминал орқали мева, дори-дармон, тирик ҳайвонлар ва йирик саноат ускуналари ташилади. Юклар қандай қабул қилиниши ва қаерларга жўнатилишини видеода кўринг.
2026-07-21T19:26+0500
2026-07-21T19:26+0500
2026-07-21T19:26+0500
аэропорт
транспорт
ўзбекистон
терминал
видео
тошкент халқаро аэропорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59177706_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_40bab27a9c01006b2d8d15c6dd69abfa.png
Тошкент аэропортининг янги юк терминали бир йил ичида 88 минг тоннадан ортиқ юкка ишлов берди. Ҳар куни бу ердан мева ва дори-дармонлардан тортиб тирик ҳайвонлар ҳамда йирик саноат ускуналаригача бўлган турли юклар ўтади.Терминалда юклар қандай қабул қилинади, текширилади ва самолётларга жойланади? Юклар асосан қайси давлатлардан келади? Европа мамлакатлари ва Афғонистондан қандай маҳсулотлар олиб келинади? Ўзбекистон хорижга нималарни экспорт қилади ва яқин йилларда терминалда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон видеолавҳасида батафсил танишинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/15/59177706_148:0:1151:752_1920x0_80_0_0_4732540e2ebce1172ea301d11d831396.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
аэропорт, транспорт, ўзбекистон, терминал, видео, видео, тошкент халқаро аэропорти
аэропорт, транспорт, ўзбекистон, терминал, видео, видео, тошкент халқаро аэропорти
Тошкент аэропортининг асосий юк терминали қандай ишлайди — видео
Эксклюзив
Тошкент аэропортининг янги юк терминали бир йилда 88 минг тоннадан ортиқ юкка ишлов берди. Sputnik унинг иш жараёнини яқиндан кўрсатади.
Тошкент аэропортининг янги юк терминали бир йил ичида 88 минг тоннадан ортиқ юкка ишлов берди. Ҳар куни бу ердан мева ва дори-дармонлардан тортиб тирик ҳайвонлар ҳамда йирик саноат ускуналаригача бўлган турли юклар ўтади.
Терминалда юклар қандай қабул қилинади, текширилади ва самолётларга жойланади? Юклар асосан қайси давлатлардан келади? Европа мамлакатлари ва Афғонистондан қандай маҳсулотлар олиб келинади? Ўзбекистон хорижга нималарни экспорт қилади ва яқин йилларда терминалда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон видеолавҳасида батафсил танишинг.