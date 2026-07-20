https://sputniknews.uz/20260720/uzbekistan-kazakhstan-hamkorlik-muhokama-59150999.html
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорлиги муҳокама қилинади
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Видеокўприк Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг Ақтауда ўтадиган биринчи йиғилиши арафасида ташкил этилади. Экспертлар саноат, савдо ва транзит соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилади.
2026-07-20T14:17+0500
2026-07-20T14:17+0500
2026-07-20T14:17+0500
матбуот маркази
sputnik
савдо
ўзбекистон
қозоғистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866263_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c4cc086f1719ab339eb326f81d20a202.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. 21 июль куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Остона–Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Видеокўприк Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг биринчи йиғилиши арафасида ташкил этилади.Кенгашнинг биринчи йиғилиши 2026 йил 24 июль куни Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида бўлиб ўтади.Унда икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма саноат лойиҳаларини амалга ошириш, савдо алоқаларини мустаҳкамлаш ҳамда транзит-транспорт салоҳиятини ривожлантириш масалалари муҳокама қилиниши режалаштирилган.Видеокўприк иштирокчилариМосквада:— Анна Великая — Россия Фанлар академиясининг Е.М. Примаков номидаги Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар миллий тадқиқот институти катта илмий ходими.Остонада:— Алибек Тажибаев — “Евроосиё мониторинги” таҳлилий тадқиқотлар маркази директори.Тошкентда:— Бахтиёр Эргашев — “Ma’no” тадқиқот ташаббуслари маркази директори.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57866263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8298936934f5ce0697bc428901c86fc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik, савдо, ўзбекистон, қозоғистон, ҳамкорлик
sputnik, савдо, ўзбекистон, қозоғистон, ҳамкорлик
“Sputnik”да Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳудудлараро ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Остона–Москва–Тошкент видеокўпригида экспертлар икки давлат ҳудудлараро ҳамкорлиги истиқболларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
21 июль куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Остона–Москва–Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
Видеокўприк Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳудудлари раҳбарлари кенгашининг биринчи йиғилиши арафасида ташкил этилади.
Кенгашнинг биринчи йиғилиши 2026 йил 24 июль куни Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида бўлиб ўтади.
Унда икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, қўшма саноат лойиҳаларини амалга ошириш, савдо алоқаларини мустаҳкамлаш ҳамда транзит-транспорт салоҳиятини ривожлантириш масалалари муҳокама қилиниши режалаштирилган.
Видеокўприк иштирокчилари мазкур кенгашнинг аҳамияти, ҳудудлараро алоқаларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ва учрашувдан кутилаётган натижалар ҳақида фикр алмашади.
Видеокўприк иштирокчилари
— Анна Великая — Россия Фанлар академиясининг Е.М. Примаков номидаги Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар миллий тадқиқот институти катта илмий ходими.
— Алибек Тажибаев — “Евроосиё мониторинги” таҳлилий тадқиқотлар маркази директори.
— Бахтиёр Эргашев — “Ma’no” тадқиқот ташаббуслари маркази директори.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев