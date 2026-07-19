Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-qoramol-qoy-parranda-59135431.html
Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди
Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари эълон қилинди. Деҳқон ва томорқа хўжаликларида 46,3 миллиондан ортиқ парранда боқилмоқда.
2026-07-19T18:22+0500
2026-07-19T18:23+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
парранда
қўй
ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ebbe10e35700620e08d7826f1710808.png
2026 йилда ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра Ўзбекистонда аҳоли хонадонларида боқилаётган барча турдаги паррандалар сони 46,3 миллион бошдан ошган. Деҳқон ва томорқа хўжаликларидаги қўйлар сони эса 14 миллиондан ортиқни ташкил этган.Бу кўрсаткич ушбу хўжаликлардаги йирик шохли қорамоллар сонидан қарийб 3,5 миллион бошга кўп.Рўйхатга олиш натижалари аввалги ҳисоб-китоблар билан айрим фарқларни ҳам кўрсатди. Хусусан, қорамоллар сони 14,9 фоиз, қўй ва эчкилар 6,2 фоиз, отлар эса 11,2 фоиз кам экани аниқланган.Паррандалар сони бўйича эса аксинча натижа қайд этилди — уларнинг ҳақиқий миқдори аввалги маълумотлардан 12,7 фоизга кўп бўлиб чиқди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128862_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_ff4f1b4950e8cb1d3701915029739566.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , парранда, қўй, ўзбекистон, қишлоқ хўжалиги, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , парранда, қўй, ўзбекистон, қишлоқ хўжалиги, инфографика

Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди

18:22 19.07.2026 (янгиланди: 18:23 19.07.2026)
Oбуна бўлиш
ЛидҚишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари деҳқон ва томорқа хўжаликларида қўйлар сони қорамоллардан анча кўп эканини кўрсатди
2026 йилда ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра Ўзбекистонда аҳоли хонадонларида боқилаётган барча турдаги паррандалар сони 46,3 миллион бошдан ошган.
Деҳқон ва томорқа хўжаликларидаги қўйлар сони эса 14 миллиондан ортиқни ташкил этган.
Бу кўрсаткич ушбу хўжаликлардаги йирик шохли қорамоллар сонидан қарийб 3,5 миллион бошга кўп.
Рўйхатга олиш натижалари аввалги ҳисоб-китоблар билан айрим фарқларни ҳам кўрсатди. Хусусан, қорамоллар сони 14,9 фоиз, қўй ва эчкилар 6,2 фоиз, отлар эса 11,2 фоиз кам экани аниқланган.
Паррандалар сони бўйича эса аксинча натижа қайд этилди — уларнинг ҳақиқий миқдори аввалги маълумотлардан 12,7 фоизга кўп бўлиб чиқди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Поголовье скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Поголовье скота и птицы в дехканских и приусадебных хозяйствах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0