https://sputniknews.uz/20260719/uzbekistan-qoramol-qoy-parranda-59135431.html
Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди
Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари эълон қилинди. Деҳқон ва томорқа хўжаликларида 46,3 миллиондан ортиқ парранда боқилмоқда.
2026-07-19T18:22+0500
2026-07-19T18:22+0500
2026-07-19T18:23+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
парранда
қўй
ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ebbe10e35700620e08d7826f1710808.png
2026 йилда ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра Ўзбекистонда аҳоли хонадонларида боқилаётган барча турдаги паррандалар сони 46,3 миллион бошдан ошган. Деҳқон ва томорқа хўжаликларидаги қўйлар сони эса 14 миллиондан ортиқни ташкил этган.Бу кўрсаткич ушбу хўжаликлардаги йирик шохли қорамоллар сонидан қарийб 3,5 миллион бошга кўп.Рўйхатга олиш натижалари аввалги ҳисоб-китоблар билан айрим фарқларни ҳам кўрсатди. Хусусан, қорамоллар сони 14,9 фоиз, қўй ва эчкилар 6,2 фоиз, отлар эса 11,2 фоиз кам экани аниқланган.Паррандалар сони бўйича эса аксинча натижа қайд этилди — уларнинг ҳақиқий миқдори аввалги маълумотлардан 12,7 фоизга кўп бўлиб чиқди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/13/59128862_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_ff4f1b4950e8cb1d3701915029739566.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , парранда, қўй, ўзбекистон, қишлоқ хўжалиги, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , парранда, қўй, ўзбекистон, қишлоқ хўжалиги, инфографика
Ўзбекистонда қанча қорамол, қўй ва парранда борлиги маълум бўлди
18:22 19.07.2026 (янгиланди: 18:23 19.07.2026)
ЛидҚишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари деҳқон ва томорқа хўжаликларида қўйлар сони қорамоллардан анча кўп эканини кўрсатди
2026 йилда ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра Ўзбекистонда аҳоли хонадонларида боқилаётган барча турдаги паррандалар сони 46,3 миллион бошдан ошган.
Деҳқон ва томорқа хўжаликларидаги қўйлар сони эса 14 миллиондан ортиқни ташкил этган.
Бу кўрсаткич ушбу хўжаликлардаги йирик шохли қорамоллар сонидан қарийб 3,5 миллион бошга кўп.
Рўйхатга олиш натижалари аввалги ҳисоб-китоблар билан айрим фарқларни ҳам кўрсатди. Хусусан, қорамоллар сони 14,9 фоиз, қўй ва эчкилар 6,2 фоиз, отлар эса 11,2 фоиз кам экани аниқланган.
Паррандалар сони бўйича эса аксинча натижа қайд этилди — уларнинг ҳақиқий миқдори аввалги маълумотлардан 12,7 фоизга кўп бўлиб чиқди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.