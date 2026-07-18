https://sputniknews.uz/20260718/xorijiy-investorlar-59113966.html
Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ
Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ
Sputnik Ўзбекистон
Хорижликлар савдо соҳасида Ўзбекистонда 7,2 мингтадан зиёд корхона ташкил этган. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T18:11+0500
2026-07-18T18:11+0500
2026-07-18T18:11+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59088109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe3d5db84a998345bedc9a9a2c918888.png
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошдиМиллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.Улардан 4 611 таси қўшма ва 15 891 таси хорижий корхоналардир.Савдо, саноат, қурилиш ва ахборот технологиялари соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.Аниқ рақамлар – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59088109_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_87aa72c611fcabff4dd55859ce15cc82.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ
Хорижликлар савдо соҳасида Ўзбекистонда 7,2 мингтадан зиёд корхона ташкил этган.
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 611 таси қўшма ва 15 891 таси хорижий корхоналардир.
Савдо, саноат, қурилиш ва ахборот технологиялари соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.
Аниқ рақамлар – Sputnik
инфографикасида.