Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260718/xorijiy-investorlar-59113966.html
Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ
Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ
Sputnik Ўзбекистон
Хорижликлар савдо соҳасида Ўзбекистонда 7,2 мингтадан зиёд корхона ташкил этган. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T18:11+0500
2026-07-18T18:11+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59088109_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe3d5db84a998345bedc9a9a2c918888.png
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошдиМиллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.Улардан 4 611 таси қўшма ва 15 891 таси хорижий корхоналардир.Савдо, саноат, қурилиш ва ахборот технологиялари соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.Аниқ рақамлар – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59088109_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_87aa72c611fcabff4dd55859ce15cc82.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Савдо, саноат: хорижий инвесторларга Ўзбекистондаги қайси соҳалар кўпроқ қизиқ

18:11 18.07.2026
Oбуна бўлиш
Хорижликлар савдо соҳасида Ўзбекистонда 7,2 мингтадан зиёд корхона ташкил этган.
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов - Sputnik Ўзбекистон
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони илк бор 20 мингтадан ошди

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 20 502 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 611 таси қўшма ва 15 891 таси хорижий корхоналардир.
Савдо, саноат, қурилиш ва ахборот технологиялари соҳаларида хорижий капитал иштирокида энг кўп корхона ташкил этилган.
Аниқ рақамлар – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0