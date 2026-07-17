https://sputniknews.uz/20260717/ozbekiston-korxona-59085447.html

Қайси мамлакатлар Ўзбекистонда энг кўп корхона очган

Қайси мамлакатлар Ўзбекистонда энг кўп корхона очган

Sputnik Ўзбекистон

Энг кўп корхона ташкил этиш бўйича Хитой ва Россия етакчилик қилмоқда. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-07-17T11:48+0500

2026-07-17T11:48+0500

2026-07-17T13:52+0500

инфографика

миллий статистика қўмитаси

ўзбекистон

корхона

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59097599_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_649cbaca718068b96ba45d37bcecb186.png

Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 502 та фаолият юритмоқда. Шундан 4 611 таси қўшма, 15 891 таси эса хорижий корхона.Энг кўп корхона Хитой ташкил этган – 6060 та. Бу хорижий корхоналар умумий сонининг 29,6 фоизини ташкил этади.Иккинчи ўринда 3454 та корхона (16,8) билан Россия, учинчи ўринда Туркия – 2293 та (11,2 фоиз).Батафсил – Sputnik инфографикасида.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, корхона, инфографика