https://sputniknews.uz/20260717/ozbekiston-korxona-59085447.html
Қайси мамлакатлар Ўзбекистонда энг кўп корхона очган
Қайси мамлакатлар Ўзбекистонда энг кўп корхона очган
Sputnik Ўзбекистон
Энг кўп корхона ташкил этиш бўйича Хитой ва Россия етакчилик қилмоқда. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T11:48+0500
2026-07-17T11:48+0500
2026-07-17T13:52+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
корхона
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Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 502 та фаолият юритмоқда. Шундан 4 611 таси қўшма, 15 891 таси эса хорижий корхона.Энг кўп корхона Хитой ташкил этган – 6060 та. Бу хорижий корхоналар умумий сонининг 29,6 фоизини ташкил этади.Иккинчи ўринда 3454 та корхона (16,8) билан Россия, учинчи ўринда Туркия – 2293 та (11,2 фоиз).Батафсил – Sputnik инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, корхона, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, корхона, инфографика
Қайси мамлакатлар Ўзбекистонда энг кўп корхона очган
11:48 17.07.2026 (янгиланди: 13:52 17.07.2026)
Энг кўп корхона ташкил этиш бўйича Хитой ва Россия етакчилик қилмоқда.
Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 20 502 та фаолият юритмоқда. Шундан 4 611 таси қўшма, 15 891 таси эса хорижий корхона.
Хорижий инвестициялар иштирокида корхоналар сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3 817 тага (22,9 %) кўпайган.
Энг кўп корхона Хитой ташкил этган – 6060 та. Бу хорижий корхоналар умумий сонининг 29,6 фоизини ташкил этади.
Иккинчи ўринда 3454 та корхона (16,8) билан Россия, учинчи ўринда Туркия – 2293 та (11,2 фоиз).
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.