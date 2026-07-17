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https://sputniknews.uz/20260717/ozbekiston-59098155.html
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп бораётган топ-5 давлат
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп бораётган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар саёҳатга бораётган давлатлар орасида қўшни мамлакатлар яққол етакчи. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T18:10+0500
2026-07-17T18:10+0500
инфографика
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туризм
миллий статистика қўмитаси
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 3,5 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,5 минг нафарга ошган.Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга саёҳатга бормоқда.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, туризм, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, туризм, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп бораётган топ-5 давлат

18:10 17.07.2026
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Ўзбекистонликлар саёҳатга бораётган давлатлар орасида қўшни мамлакатлар яққол етакчи.
В какие страны чаще всего ездят узбекистанцы? - Sputnik Ўзбекистон
В какие страны чаще всего ездят узбекистанцы? - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 3,5 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,5 минг нафарга ошган.
Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга саёҳатга бормоқда.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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