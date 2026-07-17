https://sputniknews.uz/20260717/natalya-karaeva-59106471.html
Ўн тўрт йил кондукторлик қилган, энди эса автобус бошқаряпти: Наталья Караева ҳикояси
Ўн тўрт йил кондукторлик қилган, энди эса автобус бошқаряпти: Наталья Караева ҳикояси
Sputnik Ўзбекистон
Яқин вақтгача аёллар автобус ҳайдовчиси бўлиб ишлай олмас эди, бугун эса пойтахтдаги 10 та автобус аёлларнинг ишончли қўлларида. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T18:32+0500
2026-07-17T18:32+0500
2026-07-17T18:32+0500
видео
тошкент
автобус
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Наталья Караева Тошкентда автобус бошқаришга қўйилган тақиқ бекор қилингандан сўнг шаҳар йўналишига чиққан илк аёллардан биридир.У 14 йилдан ортиқ кондукторлик қилган, энди эса ҳар куни 2-сонли автобус рулига ўзи ўтиради.Йўловчилар аёл ҳайдовчини қандай кутиб олишди? Нима учун кўп йиллик жамоат транспортидаги фаолиятидан сўнг касбини ўзгартиришга қарор қилди? Кўп йиллик орзусини амалга оширишга унга нима ёрдам берди?Ўз тимсолида ҳаётда янги саҳифа очиш ҳеч қачон кеч эмаслигини кўрсатаётган аёл ҳақидаги ҳикоямизни томоша қилинг.Батафсил - Sputnik видеосида.
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видео, тошкент, автобус, видео
видео, тошкент, автобус, видео
Ўн тўрт йил кондукторлик қилган, энди эса автобус бошқаряпти: Наталья Караева ҳикояси
Эксклюзив
Яқин вақтгача аёллар автобус ҳайдовчиси бўлиб ишлай олмас эди, бугун эса пойтахтдаги 10 та автобус аёлларнинг ишончли қўлларида.
Наталья Караева Тошкентда автобус бошқаришга қўйилган тақиқ бекор қилингандан сўнг шаҳар йўналишига чиққан илк аёллардан биридир.
У 14 йилдан ортиқ кондукторлик қилган, энди эса ҳар куни 2-сонли автобус рулига ўзи ўтиради.
Йўловчилар аёл ҳайдовчини қандай кутиб олишди? Нима учун кўп йиллик жамоат транспортидаги фаолиятидан сўнг касбини ўзгартиришга қарор қилди? Кўп йиллик орзусини амалга оширишга унга нима ёрдам берди?
Ўз тимсолида ҳаётда янги саҳифа очиш ҳеч қачон кеч эмаслигини кўрсатаётган аёл ҳақидаги ҳикоямизни томоша қилинг.
Батафсил - Sputnik
видеосида.