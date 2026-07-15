https://sputniknews.uz/20260715/hudud-mehnat-layoqat-aholi-59050036.html
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида меҳнатга лаёқатли аҳоли энг кўп — инфографика
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида меҳнатга лаёқатли аҳоли энг кўп — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолисининг 55,7 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшда. Қолган 44,3 фоизни меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик ва катта аҳоли ташкил этади. 15.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-15T16:39+0500
2026-07-15T16:39+0500
2026-07-15T16:39+0500
миллий статистика қўмитаси
аҳолини рўйхатга олиш
жамият
ёшлар
умумий аҳоли сони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59047947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e18d61caae1d645d72ffd634e7751b13.png
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил 15 январь ҳолатига Ўзбекистон доимий аҳолисининг умумий сони 39 047 321 кишини ташкил этган.Шундан:— 21 739 409 киши меҳнатга лаёқатли ёшда, бу жами аҳолининг 55,7 фоизи;— 12 515 140 киши меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик, бу 32 фоиз;— 4 792 772 киши эса меҳнатга лаёқатли ёшдан катта, бу 12,3 фоиздир.Тошкент шаҳри аҳолиси 3 млн 225 минг кишига етган. Шундан 1 млн 901 минг киши, яъни 59 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшда.Ҳудудлар кесимида меҳнатга лаёқатли аҳоли сони энг кўп Самарқанд вилоятида қайд этилган — 2 млн 414 минг киши. Бу вилоят жами аҳолисининг 54,8 фоизини ташкил қилади.Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони энг кам Сирдарё вилоятида бўлиб, у ерда мазкур тоифага 538 минг киши тўғри келади. Бу вилоят аҳолисининг 56,35 фоизидир.Жами аҳолига нисбатан меҳнатга лаёқатли аҳоли улуши энг юқори Тошкент шаҳрида — 59 фоиз. Бу кўрсаткич энг паст Сурхондарё вилоятида бўлиб, 54,1 фоизни ташкил этади.Ҳудудлар бўйича аҳолининг асосий ёш тоифалари — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59047947_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d63a81dddd9a8b892d8c2e3abeea2f32.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, жамият, ёшлар, умумий аҳоли сони, инфографика
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, жамият, ёшлар, умумий аҳоли сони, инфографика
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида меҳнатга лаёқатли аҳоли энг кўп — инфографика
Ўзбекистон аҳолисининг 55,7 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшда. Қолган 44,3 фоизни меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик ва катта аҳоли ташкил этади.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил 15 январь ҳолатига Ўзбекистон доимий аҳолисининг умумий сони 39 047 321 кишини ташкил этган.
Шундан:
— 21 739 409 киши меҳнатга лаёқатли ёшда, бу жами аҳолининг 55,7 фоизи;
— 12 515 140 киши меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик, бу 32 фоиз;
— 4 792 772 киши эса меҳнатга лаёқатли ёшдан катта, бу 12,3 фоиздир.
Тошкент шаҳри аҳолиси 3 млн 225 минг кишига етган. Шундан 1 млн 901 минг киши, яъни 59 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшда.
Ҳудудлар кесимида меҳнатга лаёқатли аҳоли сони энг кўп Самарқанд вилоятида қайд этилган — 2 млн 414 минг киши. Бу вилоят жами аҳолисининг 54,8 фоизини ташкил қилади.
Меҳнатга лаёқатли аҳоли сони энг кам Сирдарё вилоятида бўлиб, у ерда мазкур тоифага 538 минг киши тўғри келади. Бу вилоят аҳолисининг 56,35 фоизидир.
Жами аҳолига нисбатан меҳнатга лаёқатли аҳоли улуши энг юқори Тошкент шаҳрида — 59 фоиз. Бу кўрсаткич энг паст Сурхондарё вилоятида бўлиб, 54,1 фоизни ташкил этади.
Ҳудудлар бўйича аҳолининг асосий ёш тоифалари — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.