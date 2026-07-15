https://sputniknews.uz/20260715/eaeu-korxonalar-robot-jihozlanish-59051295.html
ЕОИИ корхоналари иттифоқда ишлаб чиқарилган 12 мингта робот билан жиҳозланиши мумкин
ЕОИИ корхоналари иттифоқда ишлаб чиқарилган 12 мингта робот билан жиҳозланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда саноат корхоналарини иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилган 12 мингта робот билан жиҳозлаш режалаштирилмоқда. Дастурга 30 миллиард рубль йўналтирилиши ва уни 2028–2032 йилларда амалга ошириш кўзда тутилган.
2026-07-15T18:03+0500
2026-07-15T18:03+0500
2026-07-15T18:03+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
робот
рақамли технологиялар
еик
лойиҳа
россия
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21621973_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fdbf2400b4011566a79eec8ca8db3492.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ саноат корхоналарини иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилган роботлар билан жиҳозлашга қаратилган "Саноат робототехникаси" давлатлараро дастурини ишлаб чиқишни кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда "Российская газета" ЕИК маълумотларига таяниб хабар берди.Дастурни 2028–2032 йилларда амалга ошириш ва унга қарийб 30 миллиард рубль йўналтириш режалаштирилган.Дастур учта асосий йўналишни қамраб олади:— саноат робототехникасини ривожлантириш марказларини ташкил этиш;— роботлар ва уларнинг бутловчи қисмларини серияли ишлаб чиқариш;— саноат корхоналарига робототехника тизимларини жорий этиш.Таъкидланишича, бу 2028-2032 йилларда EОИИ бозорида зарур бўлган саноат роботларининг 10 фоизини ёпишга имкон беради.Лойиҳани аъзо давлатлар бюджетлари, тараққиёт институтлари, кредитлар ва бошқа бюджетдан ташқари манбалар ҳисобидан молиялаштириш таклиф этилмоқда.Ҳозирча асосий муаммо — Россия ва Беларусдан ташқари ЕОИИ мамлакатларида робототехника бўйича тасдиқланган миллий дастурлар мавжуд эмаслиги. Бу давлатлараро дастур учун зарур маблағларни белгилашни қийинлаштирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260208/eaeu-robotlashtirish-jahon-korsatkich-yaqinlashtirish-55556490.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21621973_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_19c45fd9b64eb3a52d0f8fa1a01a0070.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, робот, рақамли технологиялар, еик, лойиҳа, россия, беларусь
еоии, робот, рақамли технологиялар, еик, лойиҳа, россия, беларусь
ЕОИИ корхоналари иттифоқда ишлаб чиқарилган 12 мингта робот билан жиҳозланиши мумкин
ЕОИИда саноат корхоналарига иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилган 12 мингта роботни жорий этишга қаратилган дастур тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ саноат корхоналарини иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилган роботлар билан жиҳозлашга қаратилган "Саноат робототехникаси" давлатлараро дастурини ишлаб чиқишни кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда "Российская газета" ЕИК маълумотларига таяниб хабар берди
.
Дастурни 2028–2032 йилларда амалга ошириш ва унга қарийб 30 миллиард рубль йўналтириш режалаштирилган.
Натижада ЕОИИ корхоналари 12 мингта саноат роботи ва робототехника тизими билан таъминланиши мумкин. Бу иттифоқ бозорининг шу даврдаги роботларга эҳтиёжининг қарийб 10 фоизини қоплайди.
Дастур учта асосий йўналишни қамраб олади:
— саноат робототехникасини ривожлантириш марказларини ташкил этиш;
— роботлар ва уларнинг бутловчи қисмларини серияли ишлаб чиқариш;
— саноат корхоналарига робототехника тизимларини жорий этиш.
Таъкидланишича, бу 2028-2032 йилларда EОИИ бозорида зарур бўлган саноат роботларининг 10 фоизини ёпишга имкон беради.
Лойиҳани аъзо давлатлар бюджетлари, тараққиёт институтлари, кредитлар ва бошқа бюджетдан ташқари манбалар ҳисобидан молиялаштириш таклиф этилмоқда.
Қайд этилишича, битта саноат роботи 3–4 нафар ишчининг вазифасини бажара олади. Ҳар 10 минг ишчига тўғри келадиган роботлар сони 10 тага ошса, саноатда меҳнат унумдорлиги 0,5–1,6 фоизга ўсиши мумкин.
Ҳозирча асосий муаммо — Россия ва Беларусдан ташқари ЕОИИ мамлакатларида робототехника бўйича тасдиқланган миллий дастурлар мавжуд эмаслиги. Бу давлатлараро дастур учун зарур маблағларни белгилашни қийинлаштирмоқда.