Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260714/surxondaryo-yollar-yuk-mashinalar-cheklov-59022136.html
Жазирама сабаб Сурхондарё йўлларида юк машиналари ҳаракати чекланади
Жазирама сабаб Сурхондарё йўлларида юк машиналари ҳаракати чекланади
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарёда ҳаво ҳарорати 42–44 даражагача кўтарилиши сабаб оғир юк автомобиллари ҳаракати соат 10:00 дан 19:00 гача чекланади. Чора йўл қопламасини иссиқда шикастланишдан асрашга қаратилган.
2026-07-14T11:44+0500
2026-07-14T11:44+0500
ўзбекистон
жамият
йўл
термиз
сурхондарё
жазирама
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581159_0:143:2728:1678_1920x0_80_0_0_2857f1d90d0280c229b9097ee85ae46e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сурхондарё вилоятида ўта иссиқ об-ҳаво сабаб оғир юк автомобиллари ҳаракатига вақтинча чеклов жорий этилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Чеклов ҳар куни соат 10:00 дан 19:00 гача Термиз шаҳри, туман марказлари ва уларни боғловчи умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида амал қилади.Гидрометеорология хизмати маълумотларига кўра, вилоятда ҳаво ҳарорати кундузи +42...+44 даражагача, айрим ҳудудларда эса ундан ҳам юқори кўтарилмоқда.Чеклов автомобиль йўлларини асраш, уларнинг муддатидан олдин шикастланишининг олдини олиш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида киритилмоқда.Ҳайдовчилар ва юк ташувчи корхоналардан ташиш ишларини чеклов вақтидан ташқарига режалаштириш сўралди.
https://sputniknews.uz/20260308/ogir-vazn-yuk-tashuv-ishchi-guruh-56168411.html
ўзбекистон
термиз
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581159_150:0:2578:1821_1920x0_80_0_0_aadac4c6d8e9a562be92d9a28af8f058.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, жамият, йўл, термиз, сурхондарё, жазирама, транспорт
ўзбекистон, жамият, йўл, термиз, сурхондарё, жазирама, транспорт

Жазирама сабаб Сурхондарё йўлларида юк машиналари ҳаракати чекланади

11:44 14.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовГрузовые автомобили на трассе
Грузовые автомобили на трассе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Оғир юк автомобилларининг Термиз шаҳри ва вилоят йўлларида ҳаракатланиши кундузги вақтда вақтинча чекланади.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сурхондарё вилоятида ўта иссиқ об-ҳаво сабаб оғир юк автомобиллари ҳаракатига вақтинча чеклов жорий этилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Чеклов ҳар куни соат 10:00 дан 19:00 гача Термиз шаҳри, туман марказлари ва уларни боғловчи умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида амал қилади.
Гидрометеорология хизмати маълумотларига кўра, вилоятда ҳаво ҳарорати кундузи +42...+44 даражагача, айрим ҳудудларда эса ундан ҳам юқори кўтарилмоқда.
Бундай шароитда асфальтбетон қопламаси ҳарорати 70–80 даражагача етиши мумкин. Натижада йўлнинг юк кўтариш қобилияти пасайиб, оғир транспорт воситалари таъсирида ғилдирак излари, деформация ва бошқа нуқсонлар юзага келади.
Чеклов автомобиль йўлларини асраш, уларнинг муддатидан олдин шикастланишининг олдини олиш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида киритилмоқда.
Ҳайдовчилар ва юк ташувчи корхоналардан ташиш ишларини чеклов вақтидан ташқарига режалаштириш сўралди.
Грузовые автомобили на трассе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2026
Оғир вазнли юк ташувидаги тадбиркорлар муаммолари ечими учун ишчи гуруҳ тузилди
8 Март, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0