https://sputniknews.uz/20260713/thailand-bar-yongin-59000943.html
Чиқиш йўлини пиво қутилари тўсиб турган: Таиланддаги бар ёнғинида 27 киши ҳалок бўлди
Чиқиш йўлини пиво қутилари тўсиб турган: Таиланддаги бар ёнғинида 27 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Бангкокдаги машҳур барда чиққан ёнғин 27 кишининг ҳаётига зомин бўлди, 63 киши жароҳатланди, улардан 22 нафари оғир аҳволда. Дастлабки маълумотлар тўсилган эвакуация йўллари фожиа кўламини оширганини ҳозирча кўрсатмоқда.
2026-07-13T10:46+0500
2026-07-13T10:46+0500
2026-07-13T10:46+0500
ёнғин
таиланд
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59000745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6eb59066bedad67dfeee6dc65c96ff6.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Таиланддаги бар ёнғинида 27 киши ҳалок бўлди, яна 63 киши шифохонага ётқизилди. Уларнинг 22 нафари оғир аҳволда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Ҳодиса 12 июль куни маҳаллий вақт билан соат 23:57 атрофида Бангкокнинг Чатучак туманидаги "Rong Beer Na Lat Phrao" кўнгилочар масканида содир бўлган. Ёнғин ўчирувчилар оловни тахминан ярим соат ичида назоратга олган.Муассасада чиқиш қилаётган мусиқачи эса аввал электр панели томонидан тутун чиққанини, кейин портлаш овози эшитилиб, электр ўчганини айтган. Ёнғиннинг аниқ сабаби ҳали расман тасдиқланмаган.Нега қурбонлар сони кўп бўлди?Олов бинонинг саҳна ва асосий кириш қисмида тез тарқалган. Шу сабаб кўплаб ташриф буюрувчилар бинонинг орқа томонидаги ошхона ва ҳожатхоналар жойлашган қисмга қараб қочган.Бангкок губернатори Чадчарт Ситтипунтнинг маълум қилишича, муассасада иккита эвакуация чиқиши бўлган. Ошхона яқинидаги йўлни пиво қутилари, иккинчи чиқишни эса стол тўсиб турган. Бу одамларнинг бинодан тез чиқиб кетишини қийинлаштирган.Бар Бангкокнинг гавжум қисмида, савдо марказлари ва хорижий сайёҳлар орасида машҳур Чатучак бозори яқинида жойлашган. Ҳалок бўлганларнинг шахсини аниқлаш ишлари давом этмоқда. Мазкур ҳодиса Таиланддаги сўнгги йилларнинг энг йирик ёнғинларидан бири бўлди. 2009 йилда Бангкокдаги тунги клуб ёнғинида 65 киши, 2024 йилда мактаб автобуси ёнғин чиқиши оқибатида 23 киши ҳалок бўлган эди.
https://sputniknews.uz/20260318/thailand-yth-ozbekistonlik-ayol-halok-56352290.html
таиланд
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59000745_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f031018df7a0fdbd86c076258c7e7fc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ёнғин, таиланд, дунё янгиликлари, дунёда
ёнғин, таиланд, дунё янгиликлари, дунёда
Чиқиш йўлини пиво қутилари тўсиб турган: Таиланддаги бар ёнғинида 27 киши ҳалок бўлди
Ёнғин ярим соат атрофида назоратга олинган, бироқ одамларнинг чиқиб кетишига пиво қутилари ва столлар тўсқинлик қилган.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Таиланддаги бар ёнғинида 27 киши ҳалок бўлди, яна 63 киши шифохонага ётқизилди. Уларнинг 22 нафари оғир аҳволда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Ҳодиса 12 июль куни маҳаллий вақт билан соат 23:57 атрофида Бангкокнинг Чатучак туманидаги "Rong Beer Na Lat Phrao" кўнгилочар масканида содир бўлган. Ёнғин ўчирувчилар оловни тахминан ярим соат ичида назоратга олган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин саҳна яқинида бошланган. Маъмурият шифтдаги кондиционер электр тармоғида қисқа туташув юз берган бўлиши мумкинлигини билдирган.
Муассасада чиқиш қилаётган мусиқачи эса аввал электр панели томонидан тутун чиққанини, кейин портлаш овози эшитилиб, электр ўчганини айтган. Ёнғиннинг аниқ сабаби ҳали расман тасдиқланмаган.
Нега қурбонлар сони кўп бўлди?
Олов бинонинг саҳна ва асосий кириш қисмида тез тарқалган. Шу сабаб кўплаб ташриф буюрувчилар бинонинг орқа томонидаги ошхона ва ҳожатхоналар жойлашган қисмга қараб қочган.
Бангкок губернатори Чадчарт Ситтипунтнинг маълум қилишича, муассасада иккита эвакуация чиқиши бўлган. Ошхона яқинидаги йўлни пиво қутилари, иккинчи чиқишни эса стол тўсиб турган. Бу одамларнинг бинодан тез чиқиб кетишини қийинлаштирган.
Гувоҳларнинг айтишича, шифтда ёнувчан овоз ўтказмайдиган материаллар ҳам бўлган. Терговчилар улар ёнғиннинг тез тарқалишига таъсир қилган-қилмаганини текширмоқда.
Бар Бангкокнинг гавжум қисмида, савдо марказлари ва хорижий сайёҳлар орасида машҳур Чатучак бозори яқинида жойлашган. Ҳалок бўлганларнинг шахсини аниқлаш ишлари давом этмоқда.
Мазкур ҳодиса Таиланддаги сўнгги йилларнинг энг йирик ёнғинларидан бири бўлди. 2009 йилда Бангкокдаги тунги клуб ёнғинида 65 киши, 2024 йилда мактаб автобуси ёнғин чиқиши оқибатида 23 киши ҳалок бўлган эди.