https://sputniknews.uz/20260713/hudud-shahar-qishloq-aholi-59010813.html
Қайси ҳудудда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси энг кўп — инфографика
Қайси ҳудудда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси энг кўп — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 15 январь ҳолатига Ўзбекистонда 21,3 млн киши шаҳарларда, 17,8 млн киши қишлоқларда яшайди. Энг кўп шаҳар аҳолиси Фарғонада, қишлоқ аҳолиси Самарқанд вилоятида, Тошкент шаҳри аҳолиси эса 3,2 млндан ортиқ бўлган.
2026-07-13T19:21+0500
2026-07-13T19:21+0500
2026-07-13T19:21+0500
умумий аҳоли сони
аҳолини рўйхатга олиш
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59010157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45fab1011c4316a39e4a47d655e2515b.png
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил 15 январь ҳолатига Ўзбекистон доимий аҳолисининг 21,3 миллион нафари ёки 54,5 фоизи шаҳарларда яшайди. Қишлоқ аҳолиси сони эса 17,8 миллион кишини ёки жами аҳолининг 45,5 фоизини ташкил этади.Тошкент шаҳри аҳолиси 3 миллион 224 минг 838 кишига етган. Пойтахт республикада шаҳар аҳолиси энг кўп бўлган ҳудуд ҳисобланади.Вилоятлар орасида шаҳар аҳолиси сони бўйича Фарғона вилояти етакчилик қилмоқда — 2,382 миллион киши. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 2,209 миллион ва Наманган вилояти — 2,084 миллион киши билан қайд этилган.Қишлоқ аҳолиси энг кўп Самарқанд вилоятида — 2,647 миллион киши. Ундан кейин Қашқадарё — 1,959 миллион киши билан жойлашган.Шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг ҳудудлар бўйича тақсимоти — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59010157_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7d7516a6806ad799b15cbb3f1899884c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
умумий аҳоли сони, аҳолини рўйхатга олиш, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика, инфографика
умумий аҳоли сони, аҳолини рўйхатга олиш, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика, инфографика
Қайси ҳудудда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси энг кўп — инфографика
Тошкент шаҳрини ҳисобга олмаганда, шаҳар аҳолиси энг кўп ҳудуд — Фарғона вилояти, қишлоқ аҳолиси бўйича эса Самарқанд вилояти етакчилик қилмоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2026 йил 15 январь ҳолатига Ўзбекистон доимий аҳолисининг 21,3 миллион нафари ёки 54,5 фоизи шаҳарларда яшайди. Қишлоқ аҳолиси сони эса 17,8 миллион кишини ёки жами аҳолининг 45,5 фоизини ташкил этади.
Тошкент шаҳри аҳолиси 3 миллион 224 минг 838 кишига етган. Пойтахт республикада шаҳар аҳолиси энг кўп бўлган ҳудуд ҳисобланади.
Вилоятлар орасида шаҳар аҳолиси сони бўйича Фарғона вилояти етакчилик қилмоқда — 2,382 миллион киши. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти — 2,209 миллион ва Наманган вилояти — 2,084 миллион киши билан қайд этилган.
Қишлоқ аҳолиси энг кўп Самарқанд вилоятида — 2,647 миллион киши. Ундан кейин Қашқадарё — 1,959 миллион киши билан жойлашган.
Шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг ҳудудлар бўйича тақсимоти — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.