Тошкентда биринчи марта Халқаро кимё олимпиадаси бўлиб ўтмоқда
18:11 11.07.2026 (янгиланди: 18:28 11.07.2026)
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон дунёдаги энг нуфузли интеллектуал мусобақаларидан бирини қабул қилган Марказий Осиёдаги биринчи давлатга айланди.
ТОШКЕНТ, 11июл — Sputnik. “Ўзбекистон” халқаро форумлар саройида 58-Халқаро кимё олимпиадасининг (International Chemistry Olympiad - IChO 2026) тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Унда 96 та мамлакатнинг 1000 нафарга яқин вакили иштирок этмоқда: булар мактаб ўқувчилари, миллий жамоалар раҳбарлари, Халқаро илмий қўмита аъзолари, кузатувчилар ва хорижий меҳмонлардир, деб хабар беради Sputnik мухбири.
Ўзбекистон президенти администрацияси раҳбарининг таълимни ислоҳ қилиш масалалари бўйича ўринбосари Илҳом Сиражев барча иштирокчиларни билим байрами очилиши билан табриклади.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
“Бугун барчамиз илм-фан тарихидаги яна бир муҳим саҳифага гувоҳ бўлмоқдамиз. Чунки Ўзбекистон учун ушбу олимпиадани ўтказиш улкан шараф, катта масъулият ва халқаро ҳамжамиятнинг юксак ишончидир”, - деди у.
У 2025 йилда Бирлашган Араб Амирликларида бўлиб ўтган 57-Халқаро кимё олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси иккита олтин ва иккита кумуш медаль билан умумжамоа ҳисобида олтинчи ўринни эгаллаб, тарихий натижага эришганини таъкидлади.
Сиражевнинг таъкидлашича, олимпиада турли тилларда сўзлашадиган ва турли маданиятларни ифодаловчи, аммо ягона мақсад– илм-фан ва кашфиётларга чексиз интилиш билан бирлашган ёшларни бирлаштиради: айнан шундай учрашувлар келажакни яратади.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Кимё олимпиадаси ҳар йили бутун дунёдан иқтидорли мактаб ўқувчиларини бирлаштиради. Россиядан олимпиадада тўрт нафар иштирокчи қатнашмоқда.
“Булар Россияда жуда кучли танловдан ўтган ўқувчилар: Игорь Устинов, Арсений Гасаненко, Павел Шептинов ва Ярослав Косолапов. Улар кимё олимпиадаларида биринчи марта иштирок этаётгани йўқ. Бизда энг юқори талаблар қўйилган, улар жиддий тайёргарликдан ўтишган: ўзлари ҳам, мураббийлар ёрдамида ҳам. Албатта, биз тўртта олтин медални қўлга киритишни кутмоқдамиз”, - деди жамоа раҳбари Александр Белов Sputnik мухбири билан суҳбатда.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Олимпиадада иштирокчилар Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети ва Тошкент шаҳридаги CAEx кўргазмалар марказида бўлиб ўтадиган назарий ва амалий босқичларда ўз билим ва кўникмаларини намойиш этишлари мумкин бўлади. Бунинг учун лабораториялар халқаро стандартларга мувофиқ жиҳозланди, зарур реактивлар ва замонавий ускуналар харид қилинди.
Қирғизистон миллий жамоаси раҳбари Эльбрус Таджибаев тўрт нафар иштирокчидан уч нафари илк бор Халқаро кимё олимпиадасида қатнашаётганини таъкидлади.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
“Умид қиламизки, улар биринчи уринишдаёқ яхши натижа кўрсатишади. Асосий иштирокчимиз Эрмек Саматов аввал ҳам қатнашган, тажрибали, албатта, ундан медаль кутаяпмиз”, - деди Таджибаев.
Халқаро олимпиада нафақат нуфузли интеллектуал мусобақа, балки илмий ҳамкорликни ривожлантириш, дўстликни мустаҳкамлаш ва бўлажак олимларни бирлаштириш учун халқаро майдон ҳамдир. Назарий ва амалий топшириқларни тайёрлаш учун Халқаро илмий қўмита тузилди. Унинг таркибига дунёнинг етакчи илмий марказлари вакиллари киритилди.
Олимпиаданинг халқаро экспертларидан бири, М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг ноорганик кимё кафедраси доценти Елена Ерёмина Тошкентда кимё бўйича интеллектуал мусобақаларда илгари қатнашганини айтди: у бу ерда 2022 йилда халқаро Менделеев олимпиадасида ҳамда 2025 йилда Абу Райҳон Беруний номидаги кимё бўйича халқаро олимпиадада бўлган.
“Ўзбекистонлик мактаб ўқувчилари дунёдаги энг фаворит жамоалардан бири. Ўйлайманки, Ўзбекистон жуда юқори медалларни қўлга киритади, бу аниқ, чунки улар шунчалик ғайратли ўғил-қизларки, уларга ҳавас қилиш ва улардан ўрнак олиш мумкин”, - деди у.
Олимпиаданинг бошланиши рамзий тугмани босиш билан эълон қилинди. Шунингдек, иштирокчилар учун кичик концерт дастури намойиш этилди.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Ўзбекистон 2024 йилда ўтказиладиган Халқаро кимё олимпиадасига тайёргарликни бошлаганди. Олимпиада 19 июлгача давом этади. Бу кунларда мусобақалардан ташқари, иштирокчилар учун Ўзбекистон тарихи, маданий мероси ва сайёҳлик салоҳияти билан танишишга қаратилган тадбирлар ташкил этилади.