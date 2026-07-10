Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/toshkent-kochalar-58946737.html
Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади
Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади
Sputnik Ўзбекистон
Бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T10:09+0500
2026-07-10T10:09+0500
жамият
тошкент
кўча ёпилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37409727_0:384:2704:1905_1920x0_80_0_0_af4ccdcc60363361acb13c5ec31bedeb.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Авиасозлар кўчасининг бир қисмида автомобиллар ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда "Veolia Energy Tashkent" хабар берди.Компаниянинг маълум қилинишича, чеклов 11 июль соат 08:00 дан 31 июль соат 06:00 гача амал қилади.Таъкидланишича, бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. Таъмирлаш ишлари истеъмолчиларни барқарор ва сифатли иссиқлик энергияси билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.Ишлар давомида хавфсизликни таъминлаш учун кўчанинг тегишли қисми транспорт воситалари ҳаракати учун вақтинча ёпилади.Ҳайдовчиларга олдиндан ҳаракат йўналишини режалаштириш ҳамда айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37409727_0:216:2442:2048_1920x0_80_0_0_d60726e11258f6638443a7b90bed626f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, тошкент, кўча ёпилиши
жамият, тошкент, кўча ёпилиши

Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади

10:09 10.07.2026
© Sputnik/Abdubakir YunusovПерекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте.
Перекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Oбуна бўлиш
Бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Авиасозлар кўчасининг бир қисмида автомобиллар ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда "Veolia Energy Tashkent" хабар берди.
Компаниянинг маълум қилинишича, чеклов 11 июль соат 08:00 дан 31 июль соат 06:00 гача амал қилади.
© Telegram-канал компании Veolia Energy Tashkent Закрытие дороги
Закрытие дороги - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Закрытие дороги
© Telegram-канал компании Veolia Energy Tashkent
Таъкидланишича, бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. Таъмирлаш ишлари истеъмолчиларни барқарор ва сифатли иссиқлик энергияси билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.
Ишлар давомида хавфсизликни таъминлаш учун кўчанинг тегишли қисми транспорт воситалари ҳаракати учун вақтинча ёпилади.
Ҳайдовчиларга олдиндан ҳаракат йўналишини режалаштириш ҳамда айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0