https://sputniknews.uz/20260710/toshkent-kochalar-58946737.html
Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади
Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади
Sputnik Ўзбекистон
Бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T10:09+0500
2026-07-10T10:09+0500
2026-07-10T10:09+0500
жамият
тошкент
кўча ёпилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37409727_0:384:2704:1905_1920x0_80_0_0_af4ccdcc60363361acb13c5ec31bedeb.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Авиасозлар кўчасининг бир қисмида автомобиллар ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда "Veolia Energy Tashkent" хабар берди.Компаниянинг маълум қилинишича, чеклов 11 июль соат 08:00 дан 31 июль соат 06:00 гача амал қилади.Таъкидланишича, бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. Таъмирлаш ишлари истеъмолчиларни барқарор ва сифатли иссиқлик энергияси билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.Ишлар давомида хавфсизликни таъминлаш учун кўчанинг тегишли қисми транспорт воситалари ҳаракати учун вақтинча ёпилади.Ҳайдовчиларга олдиндан ҳаракат йўналишини режалаштириш ҳамда айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37409727_0:216:2442:2048_1920x0_80_0_0_d60726e11258f6638443a7b90bed626f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, тошкент, кўча ёпилиши
жамият, тошкент, кўча ёпилиши
Тошкентдаги кўчалардан бири 20 кунга ёпилади
Бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Авиасозлар кўчасининг бир қисмида автомобиллар ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда "Veolia Energy Tashkent" хабар берди
.
Компаниянинг маълум қилинишича, чеклов 11 июль соат 08:00 дан 31 июль соат 06:00 гача амал қилади.
Таъкидланишича, бу вақт давомида ҳудудда магистрал иссиқ сув қувурларини алмаштириш ишлари олиб борилади. Таъмирлаш ишлари истеъмолчиларни барқарор ва сифатли иссиқлик энергияси билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.
Ишлар давомида хавфсизликни таъминлаш учун кўчанинг тегишли қисми транспорт воситалари ҳаракати учун вақтинча ёпилади.
Ҳайдовчиларга олдиндан ҳаракат йўналишини режалаштириш ҳамда айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилди.