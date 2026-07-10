Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/shahar-favvora-58761057.html
Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз — фото
Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ёзнинг иссиқ кунларида шаҳар фавворалари аҳоли учун энг гавжум ва севимли масканлардан бирига айланади. Бу ерда болалар сувда ўйнайди, катталар эса дарахтлар соясида салқинлик излайди.
2026-07-10T19:19+0500
2026-07-10T19:19+0500
ёз
болалар
сув
фото
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58759498_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_cf0fe34d08ff9fe31aa98d8a1b8b659c.jpg
Шаҳарда ёз нафаси, айниқса, фавворалар ёнида яққол сезилади. Жазирама кунларда бу ерга фарзандлари билан келган оилалар, ёшлар, йўловчилар ва қуёш тафтидан бироз бўлса-да ҳордиқ чиқаришни истаган одамлар тўпланади.Суратларда катта шаҳар фаввораси атрофидаги оддий, аммо жонли ёз манзаралари акс этган. Болалар сувда ўйнаб, дам олиш ҳалқалари билан чўмилмоқда, ёшлар самокатда сайр қилмоқда, ота-оналар эса фарзандларини кузатиб турибди. Айрим йўловчилар қуёшдан соябон билан ҳимояланиб, фаввора ёнидан ўтиб кетмоқда.Бундай кунларда фаввора фақат шаҳар безаги эмас, балки одамларни бирлаштирадиган жонли жамоат маконига айланади. Бу ерда болалар кулгиси, сув шовқини, яшиллик ва шаҳар ҳаётининг оддий ритми уйғунлашади.Тошкентда олинган кадрлар шаҳар ёзининг самимий кайфиятини кўрсатади: сув, қуёш, болалар қувончи ва жазирама кунларда салқинлик излаган одамлар ҳаёти.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58759498_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_b9db76c286434faa59bde2e389fc618c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ёз, болалар, сув, фото, ташкент, фото
ёз, болалар, сув, фото, ташкент, фото

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз — фото

19:19 10.07.2026
Oбуна бўлиш
Ёзнинг иссиқ кунларида шаҳар фавворалари аҳоли учун энг гавжум ва севимли масканлардан бирига айланади. Бу ерда болалар сувда ўйнайди, катталар эса дарахтлар соясида салқинлик излайди.
Шаҳарда ёз нафаси, айниқса, фавворалар ёнида яққол сезилади. Жазирама кунларда бу ерга фарзандлари билан келган оилалар, ёшлар, йўловчилар ва қуёш тафтидан бироз бўлса-да ҳордиқ чиқаришни истаган одамлар тўпланади.
Суратларда катта шаҳар фаввораси атрофидаги оддий, аммо жонли ёз манзаралари акс этган. Болалар сувда ўйнаб, дам олиш ҳалқалари билан чўмилмоқда, ёшлар самокатда сайр қилмоқда, ота-оналар эса фарзандларини кузатиб турибди. Айрим йўловчилар қуёшдан соябон билан ҳимояланиб, фаввора ёнидан ўтиб кетмоқда.
Бундай кунларда фаввора фақат шаҳар безаги эмас, балки одамларни бирлаштирадиган жонли жамоат маконига айланади. Бу ерда болалар кулгиси, сув шовқини, яшиллик ва шаҳар ҳаётининг оддий ритми уйғунлашади.
Тошкентда олинган кадрлар шаҳар ёзининг самимий кайфиятини кўрсатади: сув, қуёш, болалар қувончи ва жазирама кунларда салқинлик излаган одамлар ҳаёти.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент. Болалар офтобда тобланмоқда

Тошкент. Болалар офтобда тобланмоқда - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент. Болалар офтобда тобланмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

Фавворада чўмилаётган болакайлар - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуёш қиздираётган бир пайтда ҳамманиг муздек сувга "калла" ташлаб олгиси келади

Қуёш қиздираётган бир пайтда ҳамманиг муздек сувга &quot;калла&quot; ташлаб олгиси келади - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуёш қиздираётган бир пайтда ҳамманиг муздек сувга "калла" ташлаб олгиси келади

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

Фавворада чўмилаётган болакайлар - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нафақат чўмилиш, балки фаввора ёнидан ўтиш ҳузур бағишлайди

Нафақат чўмилиш, балки фаввора ёнидан ўтиш ҳузур бағишлайди - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нафақат чўмилиш, балки фаввора ёнидан ўтиш ҳузур бағишлайди

© Sputnik / Бахром Хатамов

Соя-салқин суҳбат учун айни муддао жой

Соя-салқин суҳбат учун айни муддао жой - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Соя-салқин суҳбат учун айни муддао жой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фаввора ёнидан ўтиб кетаёганлар

Фаввора ёнидан ўтиб кетаёганлар - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фаввора ёнидан ўтиб кетаёганлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қизлар ҳазили

Қизлар ҳазили - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қизлар ҳазили

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳамма ўзини фавворлар ёнига уради, чунки у ер салқинроқ, сув атрофга сачраб турибди

Ҳамма ўзини фавворлар ёнига уради, чунки у ер салқинроқ, сув атрофга сачраб турибди - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳамма ўзини фавворлар ёнига уради, чунки у ер салқинроқ, сув атрофга сачраб турибди

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустақиллик майдонидаги фавворалар

Мустақиллик майдонидаги фавворалар - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустақиллик майдонидаги фавворалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустақиллик майдонидаги фавворалар

Мустақиллик майдонидаги фавворалар - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустақиллик майдонидаги фавворалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

Фавворада чўмилаётган болакайлар - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фавворада чўмилаётган болакайлар

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0