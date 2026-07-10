Шаҳар фаввораси бўйидаги ёз — фото

Шаҳарда ёз нафаси, айниқса, фавворалар ёнида яққол сезилади. Жазирама кунларда бу ерга фарзандлари билан келган оилалар, ёшлар, йўловчилар ва қуёш тафтидан бироз бўлса-да ҳордиқ чиқаришни истаган одамлар тўпланади.Суратларда катта шаҳар фаввораси атрофидаги оддий, аммо жонли ёз манзаралари акс этган. Болалар сувда ўйнаб, дам олиш ҳалқалари билан чўмилмоқда, ёшлар самокатда сайр қилмоқда, ота-оналар эса фарзандларини кузатиб турибди. Айрим йўловчилар қуёшдан соябон билан ҳимояланиб, фаввора ёнидан ўтиб кетмоқда.Бундай кунларда фаввора фақат шаҳар безаги эмас, балки одамларни бирлаштирадиган жонли жамоат маконига айланади. Бу ерда болалар кулгиси, сув шовқини, яшиллик ва шаҳар ҳаётининг оддий ритми уйғунлашади.Тошкентда олинган кадрлар шаҳар ёзининг самимий кайфиятини кўрсатади: сув, қуёш, болалар қувончи ва жазирама кунларда салқинлик излаган одамлар ҳаёти.
Ёзнинг иссиқ кунларида шаҳар фавворалари аҳоли учун энг гавжум ва севимли масканлардан бирига айланади. Бу ерда болалар сувда ўйнайди, катталар эса дарахтлар соясида салқинлик излайди.
Шаҳарда ёз нафаси, айниқса, фавворалар ёнида яққол сезилади. Жазирама кунларда бу ерга фарзандлари билан келган оилалар, ёшлар, йўловчилар ва қуёш тафтидан бироз бўлса-да ҳордиқ чиқаришни истаган одамлар тўпланади.
Суратларда катта шаҳар фаввораси атрофидаги оддий, аммо жонли ёз манзаралари акс этган. Болалар сувда ўйнаб, дам олиш ҳалқалари билан чўмилмоқда, ёшлар самокатда сайр қилмоқда, ота-оналар эса фарзандларини кузатиб турибди. Айрим йўловчилар қуёшдан соябон билан ҳимояланиб, фаввора ёнидан ўтиб кетмоқда.
Бундай кунларда фаввора фақат шаҳар безаги эмас, балки одамларни бирлаштирадиган жонли жамоат маконига айланади. Бу ерда болалар кулгиси, сув шовқини, яшиллик ва шаҳар ҳаётининг оддий ритми уйғунлашади.
Тошкентда олинган кадрлар шаҳар ёзининг самимий кайфиятини кўрсатади: сув, қуёш, болалар қувончи ва жазирама кунларда салқинлик излаган одамлар ҳаёти.