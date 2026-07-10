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Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади
Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади
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Ҳарорат +44…+46 даражагача кўтарилади, айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T13:19+0500
2026-07-10T13:19+0500
2026-07-10T13:19+0500
жамият
ўзбекистон
жазирама
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 13−17 июль кунлари Ўзбекистон ҳудудига жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет огоҳлантирмоқда.Ҳаво ҳарорати энг иссиқ кунларда республиканинг катта қисмида +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда +44…+46 даражагача кўтарилади.Республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши кутилмоқда.
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жамият, ўзбекистон, жазирама, ўзгидромет
жамият, ўзбекистон, жазирама, ўзгидромет
Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади
Ҳарорат +44…+46 даражагача кўтарилади, айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
13−17 июль кунлари Ўзбекистон ҳудудига жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет огоҳлантирмоқда
.
Ҳаво ҳарорати энг иссиқ кунларда республиканинг катта қисмида +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда +44…+46 даражагача кўтарилади.
Республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши кутилмоқда.