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Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади
Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарорат +44…+46 даражагача кўтарилади, айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T13:19+0500
2026-07-10T13:19+0500
жамият
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жазирама
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 13−17 июль кунлари Ўзбекистон ҳудудига жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет огоҳлантирмоқда.Ҳаво ҳарорати энг иссиқ кунларда республиканинг катта қисмида +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда +44…+46 даражагача кўтарилади.Республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши кутилмоқда.
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жамият, ўзбекистон, жазирама, ўзгидромет
жамият, ўзбекистон, жазирама, ўзгидромет

Ўзгидромет: келаси ҳафта +46 даражали жазирама кузатилади

13:19 10.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовЛето у городского фонтана
Лето у городского фонтана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Ҳарорат +44…+46 даражагача кўтарилади, айрим жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 13−17 июль кунлари Ўзбекистон ҳудудига жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқимлари кириб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет огоҳлантирмоқда.
Ҳаво ҳарорати энг иссиқ кунларда республиканинг катта қисмида +41…+43 даражагача, шимолда, жанубда ва чўл ҳудудларда +44…+46 даражагача кўтарилади.
Республика бўйича баъзи жойларда шамол тезлиги 13−18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши кутилмоқда.
Защищаемся от жары - Sputnik Ўзбекистон
Жазирамадан қандай ҳимояланиш керак?
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18 Июл 2025, 22:30
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