https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-aholi-58956922.html
Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти
Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди. Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади. Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.
2026-07-10T18:14+0500
2026-07-10T18:14+0500
2026-07-10T18:14+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58956114_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa70af0b2a44262de8abd809a0e3aaf5.png
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва ундан катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади.Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58956114_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_88694fb0dfb7dd7930c098378c9a9296.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти
Ўзбекистонда аҳолининг ўртача ёши 29,3 ёшни ташкил этади.
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.
Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва ундан катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади.
Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.
2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.