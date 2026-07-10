Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/ozbekiston-aholi-58956922.html
Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти
Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди. Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади. Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.
2026-07-10T18:14+0500
2026-07-10T18:14+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58956114_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa70af0b2a44262de8abd809a0e3aaf5.png
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва ундан катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади.Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58956114_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_88694fb0dfb7dd7930c098378c9a9296.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистон аҳолисининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти

18:14 10.07.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда аҳолининг ўртача ёши 29,3 ёшни ташкил этади.
Распределение населения по возрастным группам - Sputnik Ўзбекистон
Распределение населения по возрастным группам - Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси сони 39 047 321 нафарни ташкил этди.

Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши кўра, 0-4 ёшдагилар 4,6 млн, 85 ёш ва ундан катталар эса 168 973 нафарни ташкил этади.
Ёшлар сони (14-30 ёш) 9,7 млн нафарни ташкил этади.
2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0