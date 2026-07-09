Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-hududlar-aholi-son-58935981.html
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси ҳудудлар бўйича нотекис тақсимланган. Энг кўп аҳоли Самарқанд вилоятида, энг кам кўрсаткич Сирдарёда қайд этилган.
2026-07-09T17:29+0500
2026-07-09T17:29+0500
миллий статистика қўмитаси
аҳолини рўйхатга олиш
умумий аҳоли сони
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58934626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fba96883d799d6eeedf88696ad00ee64.png
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистоннинг демографик харитаси қандай кўринишда эканини кўрсатди.Маълумотлар 2026 йил 15 январь ҳолатига келтирилган. Инфографикада Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри кесимида аҳоли сони акс эттирилган.Дастлабки натижаларга кўра, аҳоли сони бўйича Самарқанд вилояти етакчи бўлди. Энг кам кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган. Тошкент шаҳри ҳам аҳоли кўп жамланган йирик ҳудудлардан бири сифатида ажралиб турибди.Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58934626_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f47b29bdb6115f1814698a2d631c3dd6.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, инфографика, инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика

17:29 09.07.2026
Oбуна бўлиш
2026 йилги рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистон аҳолиси ҳудудлар бўйича қандай тақсимланганини кўрсатди.
Численность населения Узбекистана по регионам - Sputnik Ўзбекистон
Численность населения Узбекистана по регионам - Sputnik Ўзбекистон
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистоннинг демографик харитаси қандай кўринишда эканини кўрсатди.
Маълумотлар 2026 йил 15 январь ҳолатига келтирилган. Инфографикада Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри кесимида аҳоли сони акс эттирилган.
Дастлабки натижаларга кўра, аҳоли сони бўйича Самарқанд вилояти етакчи бўлди. Энг кам кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган. Тошкент шаҳри ҳам аҳоли кўп жамланган йирик ҳудудлардан бири сифатида ажралиб турибди.
Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0