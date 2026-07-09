https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-hududlar-aholi-son-58935981.html
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларига кўра, Ўзбекистон аҳолиси ҳудудлар бўйича нотекис тақсимланган. Энг кўп аҳоли Самарқанд вилоятида, энг кам кўрсаткич Сирдарёда қайд этилган.
2026-07-09T17:29+0500
2026-07-09T17:29+0500
2026-07-09T17:29+0500
миллий статистика қўмитаси
аҳолини рўйхатга олиш
умумий аҳоли сони
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58934626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fba96883d799d6eeedf88696ad00ee64.png
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистоннинг демографик харитаси қандай кўринишда эканини кўрсатди.Маълумотлар 2026 йил 15 январь ҳолатига келтирилган. Инфографикада Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри кесимида аҳоли сони акс эттирилган.Дастлабки натижаларга кўра, аҳоли сони бўйича Самарқанд вилояти етакчи бўлди. Энг кам кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган. Тошкент шаҳри ҳам аҳоли кўп жамланган йирик ҳудудлардан бири сифатида ажралиб турибди.Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/09/58934626_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f47b29bdb6115f1814698a2d631c3dd6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , аҳолини рўйхатга олиш, умумий аҳоли сони, инфографика, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳоли сони — инфографика
2026 йилги рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистон аҳолиси ҳудудлар бўйича қандай тақсимланганини кўрсатди.
2026 йилги аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки натижалари Ўзбекистоннинг демографик харитаси қандай кўринишда эканини кўрсатди.
Маълумотлар 2026 йил 15 январь ҳолатига келтирилган. Инфографикада Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри кесимида аҳоли сони акс эттирилган.
Дастлабки натижаларга кўра, аҳоли сони бўйича Самарқанд вилояти етакчи бўлди. Энг кам кўрсаткич эса Сирдарё вилоятида қайд этилган. Тошкент шаҳри ҳам аҳоли кўп жамланган йирик ҳудудлардан бири сифатида ажралиб турибди.
Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.