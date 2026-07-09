Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260709/moliya-markaz-qonun-senat-maqullanish-58926666.html
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Сенат “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонунни маъқуллади. Ҳужжат молия марказининг алоҳида мақоми, халқаро тижорат суди ва хорижий мутахассислар учун енгилликларни белгилайди.
2026-07-09T12:35+0500
2026-07-09T14:00+0500
ўзбекистон
сенаторлар
ўзбекистон олий мажлиси сенати
янги қонун
инвестиция
иқтисод
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48256352_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cbc493c1a220b35465cf0e3b1933cc3.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 17-ялпи мажлисида “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди.Қонун Тошкент халқаро молия марказининг алоҳида ҳудуд сифатидаги мақоми, фаолиятининг асосий принциплари ва бошқарув тизимини белгилайди.Қонунга кўра, молия маркази ҳудудида халқаро инвесторлар учун молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган нормалар жорий этилади.Тошкент халқаро тижорат суди эса ўз юрисдикциясига кирувчи низоларни суд тартибида ҳал этиш ва суд маъмуриятчилиги бўйича мутлақ ваколатларга эга бўлади.Молия маркази иштирокчилари учун бир қатор енгилликлар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан:Сенаторларнинг таъкидлашича, Тошкент халқаро молия маркази инвесторларни жалб қилиш ва ҳимоя қилиш, суд мустақиллиги ҳамда тартибга солишда аниқликни таъминлашга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260331/tashkent-xalqaro-moliya-markaz-56612873.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48256352_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_565fa1caee840201a9387824df4e20a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, сенаторлар, ўзбекистон олий мажлиси сенати, янги қонун, инвестиция, иқтисод, тошкент
ўзбекистон, сенаторлар, ўзбекистон олий мажлиси сенати, янги қонун, инвестиция, иқтисод, тошкент

Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди

12:35 09.07.2026 (янгиланди: 14:00 09.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
Состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ҳужжат молия марказининг мақоми, бошқаруви ва иштирокчилари учун имкониятларни белгилайди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 17-ялпи мажлисида “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди.
Қонун Тошкент халқаро молия марказининг алоҳида ҳудуд сифатидаги мақоми, фаолиятининг асосий принциплари ва бошқарув тизимини белгилайди.
Қонунга кўра, молия маркази ҳудудида халқаро инвесторлар учун молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган нормалар жорий этилади.
Молиявий хизматлар бошқармаси молиявий ва қўшимча хизматлар кўрсатиш бўйича фаолиятни лицензиялаш, тартибга солиш, назорат қилиш ва мажбурлов чораларини қўллаш учун масъул бўлади.
Тошкент халқаро тижорат суди эса ўз юрисдикциясига кирувчи низоларни суд тартибида ҳал этиш ва суд маъмуриятчилиги бўйича мутлақ ваколатларга эга бўлади.
Молия маркази иштирокчилари учун бир қатор енгилликлар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан:
чет эллик мутахассисларни меҳнат фаолияти ҳуқуқига доир тасдиқнома олмасдан ишга қабул қилиш;
молия маркази билан боғлиқ чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга беш йилгача кириш визаси бериш;
молиявий хизматлар учун замонавий ва рақобатбардош ҳуқуқий муҳит яратиш.
Сенаторларнинг таъкидлашича, Тошкент халқаро молия маркази инвесторларни жалб қилиш ва ҳимоя қилиш, суд мустақиллиги ҳамда тартибга солишда аниқликни таъминлашга хизмат қилади.
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2026
Тошкентда инглиз ҳуқуқи қўлланиладиган халқаро молия маркази ташкил этилади
31 Март, 11:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0