https://sputniknews.uz/20260709/moliya-markaz-qonun-senat-maqullanish-58926666.html
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Сенат “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонунни маъқуллади. Ҳужжат молия марказининг алоҳида мақоми, халқаро тижорат суди ва хорижий мутахассислар учун енгилликларни белгилайди.
2026-07-09T12:35+0500
2026-07-09T12:35+0500
2026-07-09T14:00+0500
ўзбекистон
сенаторлар
ўзбекистон олий мажлиси сенати
янги қонун
инвестиция
иқтисод
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48256352_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cbc493c1a220b35465cf0e3b1933cc3.jpg
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 17-ялпи мажлисида “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди.Қонун Тошкент халқаро молия марказининг алоҳида ҳудуд сифатидаги мақоми, фаолиятининг асосий принциплари ва бошқарув тизимини белгилайди.Қонунга кўра, молия маркази ҳудудида халқаро инвесторлар учун молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган нормалар жорий этилади.Тошкент халқаро тижорат суди эса ўз юрисдикциясига кирувчи низоларни суд тартибида ҳал этиш ва суд маъмуриятчилиги бўйича мутлақ ваколатларга эга бўлади.Молия маркази иштирокчилари учун бир қатор енгилликлар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан:Сенаторларнинг таъкидлашича, Тошкент халқаро молия маркази инвесторларни жалб қилиш ва ҳимоя қилиш, суд мустақиллиги ҳамда тартибга солишда аниқликни таъминлашга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260331/tashkent-xalqaro-moliya-markaz-56612873.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48256352_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_565fa1caee840201a9387824df4e20a3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, сенаторлар, ўзбекистон олий мажлиси сенати, янги қонун, инвестиция, иқтисод, тошкент
ўзбекистон, сенаторлар, ўзбекистон олий мажлиси сенати, янги қонун, инвестиция, иқтисод, тошкент
Тошкент халқаро молия маркази тўғрисидаги қонун Сенатда маъқулланди
12:35 09.07.2026 (янгиланди: 14:00 09.07.2026)
Ҳужжат молия марказининг мақоми, бошқаруви ва иштирокчилари учун имкониятларни белгилайди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Олий Мажлис Сенатининг 17-ялпи мажлисида “Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида”ги Конституциявий қонун маъқулланди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар берди
.
Қонун Тошкент халқаро молия марказининг алоҳида ҳудуд сифатидаги мақоми, фаолиятининг асосий принциплари ва бошқарув тизимини белгилайди.
Қонунга кўра, молия маркази ҳудудида халқаро инвесторлар учун молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган нормалар жорий этилади.
Молиявий хизматлар бошқармаси молиявий ва қўшимча хизматлар кўрсатиш бўйича фаолиятни лицензиялаш, тартибга солиш, назорат қилиш ва мажбурлов чораларини қўллаш учун масъул бўлади.
Тошкент халқаро тижорат суди эса ўз юрисдикциясига кирувчи низоларни суд тартибида ҳал этиш ва суд маъмуриятчилиги бўйича мутлақ ваколатларга эга бўлади.
Молия маркази иштирокчилари учун бир қатор енгилликлар ҳам назарда тутилмоқда. Жумладан:
чет эллик мутахассисларни меҳнат фаолияти ҳуқуқига доир тасдиқнома олмасдан ишга қабул қилиш;
молия маркази билан боғлиқ чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга беш йилгача кириш визаси бериш;
молиявий хизматлар учун замонавий ва рақобатбардош ҳуқуқий муҳит яратиш.
Сенаторларнинг таъкидлашича, Тошкент халқаро молия маркази инвесторларни жалб қилиш ва ҳимоя қилиш, суд мустақиллиги ҳамда тартибга солишда аниқликни таъминлашга хизмат қилади.