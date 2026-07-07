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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-gilos-eksport-58881035.html
Асосан ЕОИИ: ўзбек гилосини энг кўп харид қилган давлатлар маълум қилинди
Асосан ЕОИИ: ўзбек гилосини энг кўп харид қилган давлатлар маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон январь-май ойларида 36,5 млн долларлик қарийб 16,8 минг тонна гилос экспорт қилди. Экспортнинг деярли 98 фоизи ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди, Россиянинг улуши эса қарийб 70 фоизни ташкил этди.
2026-07-07T15:29+0500
2026-07-07T15:29+0500
миллий статистика қўмитаси
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инфографика
гилос
ўзбекистон
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2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон 11 та хорижий давлатга қиймати 36,5 миллион долларлик қарийб 16,8 минг тонна гилос экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,1 минг тоннага камайган.Ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистон гилос экспортининг деярли 98 фоизи ЕОИИ мамлакатлари ҳиссасига тўғри келган. Асосий харидор Россия бўлиб, ушбу мамлакат ҳиссасига умумий экспортнинг қарийб 70 фоизи тўғри келган.Январь-май ойларида Ўзбекистон энг кўп гилос экспорт қилган давлатлар:Шу тариқа, Россия, Қирғизистон, Қозоғистон ва Беларусь ҳиссасига жами 16,4 минг тоннадан зиёд гилос тўғри келган.
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миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика, гилос, ўзбекистон, еоии
миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика, гилос, ўзбекистон, еоии

Асосан ЕОИИ: ўзбек гилосини энг кўп харид қилган давлатлар маълум қилинди

15:29 07.07.2026
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Россия январь-май ойларида Ўзбекистондан 11,7 минг тонна гилос сотиб олди. Бу умумий экспортнинг қарийб 70 фоизига тенг.
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2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон 11 та хорижий давлатга қиймати 36,5 миллион долларлик қарийб 16,8 минг тонна гилос экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4,1 минг тоннага камайган.
Ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистон гилос экспортининг деярли 98 фоизи ЕОИИ мамлакатлари ҳиссасига тўғри келган. Асосий харидор Россия бўлиб, ушбу мамлакат ҳиссасига умумий экспортнинг қарийб 70 фоизи тўғри келган.
Январь-май ойларида Ўзбекистон энг кўп гилос экспорт қилган давлатлар:
Россия — 11,7 минг тонна;
Қирғизистон — 2,6 минг тонна;
Қозоғистон — 2 минг тонна;
Беларусь — 135,3 тонна;
БАА — 116,7 тонна;
бошқа давлатлар — 140 тонна.
Шу тариқа, Россия, Қирғизистон, Қозоғистон ва Беларусь ҳиссасига жами 16,4 минг тоннадан зиёд гилос тўғри келган.
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