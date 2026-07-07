Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260707/palov-indeks-hududlar-58886085.html
Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди
Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Энг юқори қиймат Тошкент шаҳрида, энг пасти эса Қорақалпоғистонда қайд этилди. Ҳисоб-китоб тайёр палов нархига эмас, маҳсулотлар қийматига асосланган.
2026-07-07T19:23+0500
2026-07-07T19:23+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
палов
нарх-наво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58867898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c73ed0b32a02ee10bd25a2e5cd9ce37.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июнь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.Ҳудудлар кесимида палов тайёрлаш қиймати билан Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишиш мумкин.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58867898_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_f8a1465f52e16c514e72a2c8985f3ffe.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , инфографика, палов, нарх-наво, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, палов, нарх-наво, инфографика

Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди

19:23 07.07.2026
Oбуна бўлиш
Ҳисоб-китобга кўра, Тошкентда 1 кило палов тайёрлаш Қорақалпоғистонга нисбатан тахминан 20 фоиз қимматроққа тушади.
Индекс плова: во сколько обойдётся килограмм узбекского блюда - Sputnik Ўзбекистон
Индекс плова: во сколько обойдётся килограмм узбекского блюда - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июнь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.
Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
Ҳудудлар кесимида палов тайёрлаш қиймати билан Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишиш мумкин.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0