https://sputniknews.uz/20260707/palov-indeks-hududlar-58886085.html
Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди
Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Энг юқори қиймат Тошкент шаҳрида, энг пасти эса Қорақалпоғистонда қайд этилди. Ҳисоб-китоб тайёр палов нархига эмас, маҳсулотлар қийматига асосланган.
2026-07-07T19:23+0500
2026-07-07T19:23+0500
2026-07-07T19:23+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
палов
нарх-наво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58867898_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c73ed0b32a02ee10bd25a2e5cd9ce37.png
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июнь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.Ҳудудлар кесимида палов тайёрлаш қиймати билан Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишиш мумкин.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58867898_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_f8a1465f52e16c514e72a2c8985f3ffe.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , инфографика, палов, нарх-наво, инфографика
миллий статистика қўмитаси , инфографика, палов, нарх-наво, инфографика
Палов индекси: ош тайёрлаш энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар маълум бўлди
Ҳисоб-китобга кўра, Тошкентда 1 кило палов тайёрлаш Қорақалпоғистонга нисбатан тахминан 20 фоиз қимматроққа тушади.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июнь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган.
Палов қийматини аниқлашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, гуруч, нўхат, зира ва ош тузи каби асосий маҳсулотларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг таъкидлашича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
Ҳудудлар кесимида палов тайёрлаш қиймати билан Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида танишиш мумкин.