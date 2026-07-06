https://sputniknews.uz/20260706/uzbekistan-benzin-dizel-ishlab-chiqarish-58857000.html
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — инфографика
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда 502,2 минг тонна бензин ва 476,4 минг тонна дизель ишлаб чиқарилди. Бензин ишлаб чиқариш қарийб 2 фоизга, дизель эса қарийб 7,8 фоизга ошди.
2026-07-06T19:21+0500
2026-07-06T19:21+0500
2026-07-06T19:21+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
инфографика
бензин
дизель
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58851705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea7b5892663c5fb90ea40517c7bf8b67.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь–май ойларида Ўзбекистонда бензин ва дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми ошди. Ушбу даврда 502,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.Таққослаш учун: 2025 йилнинг шу даврида мамлакатда 492,4 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган эди. Ҳисоб-китобларга кўра, бу йилги кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,8 минг тоннага ёки қарийб 2 фоизга кўп.Дизель ёқилғиси ишлаб чиқаришда ҳам ўсиш қайд этилди. 2026 йилнинг январь–май ойларида 476,4 минг тонна дизель ишлаб чиқарилган. 2025 йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 442 минг тоннани ташкил этган. Демак, дизель ишлаб чиқариш ҳажми 34,4 минг тоннага ёки қарийб 7,8 фоизга ошган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/06/58851705_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_32278c8b20d40930134d9f04c72cf849.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, инфографика, инфографика, бензин, дизель, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, инфографика, инфографика, бензин, дизель, ўзбекистон
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — инфографика
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда бензин ва дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь–май ойларида Ўзбекистонда бензин ва дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми ошди. Ушбу даврда 502,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Таққослаш учун: 2025 йилнинг шу даврида мамлакатда 492,4 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган эди. Ҳисоб-китобларга кўра, бу йилги кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,8 минг тоннага ёки қарийб 2 фоизга кўп.
Дизель ёқилғиси ишлаб чиқаришда ҳам ўсиш қайд этилди. 2026 йилнинг январь–май ойларида 476,4 минг тонна дизель ишлаб чиқарилган. 2025 йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 442 минг тоннани ташкил этган. Демак, дизель ишлаб чиқариш ҳажми 34,4 минг тоннага ёки қарийб 7,8 фоизга ошган.