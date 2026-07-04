Тошкент ҳайвонот боғи: юз йиллик тарих ва ҳайвонлар учун қулай шароитлар

ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов.1924 йилда ташкил этилган Тошкент ҳайвонот боғи бугунги кунда Ўзбекистоннинг энг йирик илмий-маърифий муассасаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳайвонот боғида қарийб 350 тур ва кичик турларга мансуб ҳайвонлар сақланмоқда.Тошкент ҳайвонот боғининг илмий ходими Фирюза Мирсалихова шундай дейди:Унинг таъкидлашича, ҳайвонларнинг табиий хатти-ҳаракатини сақлаб қолиш асосий вазифалардан биридир.Ҳайвонот боғининг экскурсовод и ва методисти Лола Баширова эса ноёб ҳайвонларни сақлашнинг аҳамиятига тўхталди:Унинг фикрича, ҳайвонлар билан танишиш инсонларда табиатга нисбатан меҳр ва масъулият туйғусини кучайтиради.Бугунги кунда Тошкент ҳайвонот боғи нафақат дам олиш маскани, балки табиатни муҳофаза қилиш, илмий тадқиқотлар олиб бориш ва экологик таълим маркази сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.
Тошкент ҳайвонот боғи ҳайвонлар учун қулай шароит яратиб, ноёб турларни асраш ва экологик маърифатни ривожлантирмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов.1924 йилда ташкил этилган Тошкент ҳайвонот боғи бугунги кунда Ўзбекистоннинг энг йирик илмий-маърифий муассасаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳайвонот боғида қарийб 350 тур ва кичик турларга мансуб ҳайвонлар сақланмоқда.
Тошкент ҳайвонот боғининг илмий ходими Фирюза Мирсалихова шундай дейди:
"Биз барча приматлар учун янги ёзги вольерларни қуриб битказдик. Гиббонлар, мандриллар ва япон макакалари учун кенг ва қулай мажмуалар барпо этилди".
Унинг таъкидлашича, ҳайвонларнинг табиий хатти-ҳаракатини сақлаб қолиш асосий вазифалардан биридир.
"Биз маймунларни рационини бойитиш мақсадида ҳар куни шох-шаббали озуқа берамиз. Улар табиатдаги каби барглар билан озиқланишни яхши кўрадилар".
Ҳайвонот боғининг экскурсовод и ва методисти Лола Баширова эса ноёб ҳайвонларни сақлашнинг аҳамиятига тўхталди:
"Пржевальский оти ва кулан оддий ҳайвонларга ўхшаб кўринади. Аммо ҳар бир тур ортида жуда қизиқ ва фожиали тарих ётади. Зоопарклар айнан шу турларни сақлаб қолишга катта ҳисса қўшмоқда".
Унинг фикрича, ҳайвонлар билан танишиш инсонларда табиатга нисбатан меҳр ва масъулият туйғусини кучайтиради.
"Ҳар бир турнинг ўзига хос тарихи ва хусусиятлари бор. Шунинг учун биз меҳмонларни доимо ҳайвонот боғига таклиф қиламиз".
Бугунги кунда Тошкент ҳайвонот боғи нафақат дам олиш маскани, балки табиатни муҳофаза қилиш, илмий тадқиқотлар олиб бориш ва экологик таълим маркази сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.