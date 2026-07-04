Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260704/toshkent-hayvonot-bogi-yuz-yillik-tarix-58582971.html
Тошкент ҳайвонот боғи: юз йиллик тарих ва ҳайвонлар учун қулай шароитлар
Тошкент ҳайвонот боғи: юз йиллик тарих ва ҳайвонлар учун қулай шароитлар
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент ҳайвонот боғи ҳайвонлар учун қулай шароит яратиб, ноёб турларни асраш ва экологик маърифатни ривожлантирмоқда.
2026-07-04T12:59+0500
2026-07-04T12:59+0500
зоопарк
тошкент
ҳайвонот боғи
фото
ҳайвонлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58584730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dad4c6b7b5ec9aef123da2501dfc9e45.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов.1924 йилда ташкил этилган Тошкент ҳайвонот боғи бугунги кунда Ўзбекистоннинг энг йирик илмий-маърифий муассасаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳайвонот боғида қарийб 350 тур ва кичик турларга мансуб ҳайвонлар сақланмоқда.Тошкент ҳайвонот боғининг илмий ходими Фирюза Мирсалихова шундай дейди:Унинг таъкидлашича, ҳайвонларнинг табиий хатти-ҳаракатини сақлаб қолиш асосий вазифалардан биридир.Ҳайвонот боғининг экскурсовод и ва методисти Лола Баширова эса ноёб ҳайвонларни сақлашнинг аҳамиятига тўхталди:Унинг фикрича, ҳайвонлар билан танишиш инсонларда табиатга нисбатан меҳр ва масъулият туйғусини кучайтиради.Бугунги кунда Тошкент ҳайвонот боғи нафақат дам олиш маскани, балки табиатни муҳофаза қилиш, илмий тадқиқотлар олиб бориш ва экологик таълим маркази сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58584730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2e00ded8995feb025ee800a95b5b7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
зоопарк, тошкент, ҳайвонот боғи, фото, ҳайвонлар, фото
зоопарк, тошкент, ҳайвонот боғи, фото, ҳайвонлар, фото

Тошкент ҳайвонот боғи: юз йиллик тарих ва ҳайвонлар учун қулай шароитлар

12:59 04.07.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкент ҳайвонот боғи ҳайвонлар учун қулай шароит яратиб, ноёб турларни асраш ва экологик маърифатни ривожлантирмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik, Бахром Хатамов.1924 йилда ташкил этилган Тошкент ҳайвонот боғи бугунги кунда Ўзбекистоннинг энг йирик илмий-маърифий муассасаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳайвонот боғида қарийб 350 тур ва кичик турларга мансуб ҳайвонлар сақланмоқда.
Тошкент ҳайвонот боғининг илмий ходими Фирюза Мирсалихова шундай дейди:

"Биз барча приматлар учун янги ёзги вольерларни қуриб битказдик. Гиббонлар, мандриллар ва япон макакалари учун кенг ва қулай мажмуалар барпо этилди".

Унинг таъкидлашича, ҳайвонларнинг табиий хатти-ҳаракатини сақлаб қолиш асосий вазифалардан биридир.

"Биз маймунларни рационини бойитиш мақсадида ҳар куни шох-шаббали озуқа берамиз. Улар табиатдаги каби барглар билан озиқланишни яхши кўрадилар".

Ҳайвонот боғининг экскурсовод и ва методисти Лола Баширова эса ноёб ҳайвонларни сақлашнинг аҳамиятига тўхталди:

"Пржевальский оти ва кулан оддий ҳайвонларга ўхшаб кўринади. Аммо ҳар бир тур ортида жуда қизиқ ва фожиали тарих ётади. Зоопарклар айнан шу турларни сақлаб қолишга катта ҳисса қўшмоқда".

Унинг фикрича, ҳайвонлар билан танишиш инсонларда табиатга нисбатан меҳр ва масъулият туйғусини кучайтиради.

"Ҳар бир турнинг ўзига хос тарихи ва хусусиятлари бор. Шунинг учун биз меҳмонларни доимо ҳайвонот боғига таклиф қиламиз".

Бугунги кунда Тошкент ҳайвонот боғи нафақат дам олиш маскани, балки табиатни муҳофаза қилиш, илмий тадқиқотлар олиб бориш ва экологик таълим маркази сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Илмий ходим Фирюза Мирсалихова вольерлар ёнида — материал қаҳрамонлари билан танишув

Илмий ходим Фирюза Мирсалихова вольерлар ёнида — материал қаҳрамонлари билан танишув - Sputnik Ўзбекистон
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Илмий ходим Фирюза Мирсалихова вольерлар ёнида — материал қаҳрамонлари билан танишув

© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалари билан тожли турналар

Болалари билан тожли турналар - Sputnik Ўзбекистон
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалари билан тожли турналар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Приматлар учун янги вольерлар (умумий кўриниш) — ҳайвонот боғидаги янгиланишларни кўрсатиш

Приматлар учун янги вольерлар (умумий кўриниш) — ҳайвонот боғидаги янгиланишларни кўрсатиш - Sputnik Ўзбекистон
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Приматлар учун янги вольерлар (умумий кўриниш) — ҳайвонот боғидаги янгиланишларни кўрсатиш

© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қора тожли мангабей

Қора тожли мангабей - Sputnik Ўзбекистон
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қора тожли мангабей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги экспозициядаги жирафлар

Янги экспозициядаги жирафлар - Sputnik Ўзбекистон
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги экспозициядаги жирафлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Путри лақабли фил Тошкент ҳайвонот боғининг экскурсоводи ва методисти Лола Баширова билан мулоқот чоғида

Путри лақабли фил Тошкент ҳайвонот боғининг экскурсоводи ва методисти Лола Баширова билан мулоқот чоғида - Sputnik Ўзбекистон
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Путри лақабли фил Тошкент ҳайвонот боғининг экскурсоводи ва методисти Лола Баширова билан мулоқот чоғида

© Sputnik / Бахром Хатамов

Приматлар учун барпо этилган янги ва замонавий вольерлар мажмуаси

Приматлар учун барпо этилган янги ва замонавий вольерлар мажмуаси - Sputnik Ўзбекистон
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Приматлар учун барпо этилган янги ва замонавий вольерлар мажмуаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пржевальский отлари

Пржевальский отлари - Sputnik Ўзбекистон
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пржевальский отлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар ҳайвонларни кузатмоқда

Меҳмонлар ҳайвонларни кузатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар ҳайвонларни кузатмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Оқ шер

Оқ шер - Sputnik Ўзбекистон
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Оқ шер

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қўнғир айиқ — йиртқичлар вольерлари реконструкциясига ўтиш

Қўнғир айиқ — йиртқичлар вольерлари реконструкциясига ўтиш - Sputnik Ўзбекистон
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қўнғир айиқ — йиртқичлар вольерлари реконструкциясига ўтиш

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зебралар

Зебралар - Sputnik Ўзбекистон
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зебралар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда - Sputnik Ўзбекистон
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Меҳмонлар янги вольердаги ҳайвонларни кузатмоқда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пушти фламинголар

Пушти фламинголар - Sputnik Ўзбекистон
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пушти фламинголар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги вольердаги павианлар (гамадриллар)

Янги вольердаги павианлар (гамадриллар) - Sputnik Ўзбекистон
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Янги вольердаги павианлар (гамадриллар)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бугулар билан контакт зонаси

Бугулар билан контакт зонаси - Sputnik Ўзбекистон
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бугулар билан контакт зонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалари билан игнатанли чўчқалар оиласи

Болалари билан игнатанли чўчқалар оиласи - Sputnik Ўзбекистон
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалари билан игнатанли чўчқалар оиласи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сув ҳавзасидаги пеликанлар

Сув ҳавзасидаги пеликанлар - Sputnik Ўзбекистон
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сув ҳавзасидаги пеликанлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент ҳайвонот боғига бош кириш дарвозаси

Тошкент ҳайвонот боғига бош кириш дарвозаси - Sputnik Ўзбекистон
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент ҳайвонот боғига бош кириш дарвозаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0