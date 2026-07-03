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Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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https://sputniknews.uz/20260703/yadro-shaharlari-qanday-barpo-etiladi-58794271.html
Ядро шаҳарчалари қандай барпо этилади?
Ядро шаҳарчалари қандай барпо этилади?
Sputnik Ўзбекистон
Муҳкамада Беларусда АЭС яқинида Островец йўлдош шаҳарчани яратилиши мисолида бўлиб ўтади. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T13:21+0500
2026-07-03T13:23+0500
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ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Ядро шаҳарлари: яратиш ва инфратузилмани ривожлантириш тажрибаси” мавзусида видеоконференция бўлиб ўтади. Москва – Тошкент – ​​Минск орасида бўлиб ўтадиган анжуман 2026 йил 7 июль куни соат 13:00 да (Тошкент вақти билан) бошланади. Анжуман иштирокчилари: Муҳокама Беларус атом электр станцияси яқинидаги Островецда йўлдош шаҳарчани яратишнинг амалий тажрибаси, ижтимоий ривожланиш, кадрлар тайёрлаш, шаҳар муҳитининг сифати ва бундай лойиҳаларни минтақавий иқтисодиётга интеграциялаш масалаларига бағишланади.Иштирокчилар замонавий ядро шаҳарлари қандай шаклланаётгани, мутахассислар қандай жалб қилинаётгани ва ижтимоий муҳит қандай ривожланаётганини кўриб чиқадилар. Улар, шунингдек, бундай лойиҳалар минтақа иқтисодиётига қандай таъсир қилишини ва Беларус тажрибаси Ўзбекистонга нимани ўргатиши мумкинлигини ўрганиб чиқадилар.Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев билан боғланинг: +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com
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тошкент, москва, минск, ядро физикаси, энергетика, энергетика вазирлиги
тошкент, москва, минск, ядро физикаси, энергетика, энергетика вазирлиги

Ядро шаҳарчалари қандай барпо этилади?

13:21 03.07.2026 (янгиланди: 13:23 03.07.2026)
© SputnikУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС возле города Островец в Гродненской области.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС возле города Островец в Гродненской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Муҳкамада Беларусда АЭС яқинида Островец йўлдош шаҳарчани яратилиши мисолида бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Ядро шаҳарлари: яратиш ва инфратузилмани ривожлантириш тажрибаси” мавзусида видеоконференция бўлиб ўтади.

Москва – Тошкент – ​​Минск орасида бўлиб ўтадиган анжуман 2026 йил 7 июль куни соат 13:00 да (Тошкент вақти билан) бошланади.
Анжуман иштирокчилари:
Москвада - Татяна ОСИПОВА, Миллий тадқиқот ядро университетининг (НИЯУ МИФИ) Обнинск атом энергияси институти директори;
Тошкентда - Отабек АМАНОВ, Узатом агентлигининг Атом электр станцияларини қуриш дирекцияси директорининг ўринбосари;
Минскда - Алексей ЛУКАШEВИЧ, “Энергетика ва ядро тадқиқотлари қўшма институти — Сосний” давлат илмий муассасаси бош директорининг ўринбосари.
Муҳокама Беларус атом электр станцияси яқинидаги Островецда йўлдош шаҳарчани яратишнинг амалий тажрибаси, ижтимоий ривожланиш, кадрлар тайёрлаш, шаҳар муҳитининг сифати ва бундай лойиҳаларни минтақавий иқтисодиётга интеграциялаш масалаларига бағишланади.
Иштирокчилар замонавий ядро шаҳарлари қандай шаклланаётгани, мутахассислар қандай жалб қилинаётгани ва ижтимоий муҳит қандай ривожланаётганини кўриб чиқадилар. Улар, шунингдек, бундай лойиҳалар минтақа иқтисодиётига қандай таъсир қилишини ва Беларус тажрибаси Ўзбекистонга нимани ўргатиши мумкинлигини ўрганиб чиқадилар.
Анжуманга журналистлар таклиф этилади. Рўйхатдан ўтиш учун матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев билан боғланинг: +998971907178, @alisherakimbaev, a.akimbaev@sputniknews.com
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