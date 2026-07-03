Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260703/tbilisi-alisher-navoiy-58805977.html
Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди – фото
Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди – фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе Тбилиси шаҳрида шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди.
2026-07-03T16:41+0500
2026-07-03T16:41+0500
жамият
ўзбекистон
грузия
алишер навоий
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/03/58805628_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_999d339a551f8d83436d700e1ea8fbe8.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе Тбилиси шаҳрида шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, сўнгги йилларда Ўзбекистон билан Грузия ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунлари, Тошкент шаҳрида эса Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилди.Тошкентнинг марказий кўчаларидан бири грузин шоири Шота Руставели номи билан аталган, грузин мумтоз адабиётининг буюк намояндасига ҳайкал ўрнатилган. Ўз навбатида, жорий йилда Тбилиси марказий боғларидан бирига Алишер Навоий номи берилди.Навоий ҳайкали Москва, Душанбе, Остона, Токио, Минск, Шанхай, Сеул, Боку, Анқара ва Ўш шаҳарларида ўрнатилган.
https://sputniknews.uz/20260210/moscow-navoiy-sharq-renessans-mavzu-anjuman-55596846.html
ўзбекистон
грузия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/03/58805628_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f7ab02b3047cb45643db5659cbc184d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, грузия, алишер навоий, шавкат мирзиёев
жамият, ўзбекистон, грузия, алишер навоий, шавкат мирзиёев

Тбилисида Алишер Навоий ҳайкали очилди – фото

16:41 03.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, ҳайкалнинг очилиши Ўзбекистон билан Грузия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида яна бир муҳим воқеа бўлди.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе Тбилиси шаҳрида шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳайкалининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Тбилиси шаҳрида Алишер Навоий ҳайкалининг очилиши Ўзбекистон билан Грузия ўртасидаги маданий алоқалар тарихида яна бир муҳим воқеа бўлди. Халқларимизни азалдан савдо йўллари, дўстлик ва ўзаро ҳурмат ришталари боғлаб келган, бир-биримизнинг бой маданий меросимизга қизиқишимиз катта”, - дейилган хабарда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе приняли участие в церемонии открытия памятника Алишеру Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қайд этилишича, сўнгги йилларда Ўзбекистон билан Грузия ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Тбилиси шаҳрида Ўзбекистон маданияти ва киноси кунлари, Тошкент шаҳрида эса Грузия маданияти кунлари муваффақиятли ўтказилди.
Тошкентнинг марказий кўчаларидан бири грузин шоири Шота Руставели номи билан аталган, грузин мумтоз адабиётининг буюк намояндасига ҳайкал ўрнатилган. Ўз навбатида, жорий йилда Тбилиси марказий боғларидан бирига Алишер Навоий номи берилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк имени Алишера Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк имени Алишера Навои в Тбилиси - Sputnik Ўзбекистон
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана
Навоий ҳайкали Москва, Душанбе, Остона, Токио, Минск, Шанхай, Сеул, Боку, Анқара ва Ўш шаҳарларида ўрнатилган.
В посольстве Узбекистана в Москве прошла конференция на тему Алишер Навои и Восточный Ренессанс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2026
Буюк мерос: Москвада “Алишер Навоий ва Шарқ Ренессанси” мавзусида анжуман бўлиб ўтди
10 Феврал, 14:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0