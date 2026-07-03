Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
09:25 03.07.2026 (янгиланди: 09:26 03.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Грузиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
© Пресс-служба президента Узбекистана
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“Олтин мўйна” ордени — хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш учун берилади.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий давлат мукофоти – “Олтин мўйна” ордени билан тақдирланди.
Мукофотни Грузия Президенти Михаил Кавелашвили топширди.
Ўзбекистон етакчиси Грузия Президенти Михаил Кавелашвили, Бош вазири Ираклий Кобахидзе ҳамда Парламент Раиси Шалва Папуашвилига юксак мукофот учун миннатдорлик билдириб, дўст Грузия халқига тинчлик, фаровонлик ва равнақ тилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1998 йилда таъсис этилган “Олтин мўйна” ордени мамлакатнинг олий давлат мукофотларидан бири бўлиб, хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда грузин маданияти, илм-фани ва санъатини тарғиб этиш борасидаги алоҳида хизматлар учун берилади.
Турли йилларда мазкур юксак мукофот билан Буюк Британия Қироличаси Елизавета II, Иордания Подшоҳи Абдулла II, Германия Канцлери Герхард Шрёдер, Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған, Озарбайжон Президенти Ҳайдар Алиев ва бошқалар тақдирланган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
В Тбилиси прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Тбилисида Президент Шавкат Мирзиёев шарафига расмий қабул маросими бўлиб ўтди. Давлатимиз раҳбари ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе фуникулёрда бутун шаҳар манзараси кўриниб турадиган Мтасминда тоғига кўтарилдилар. Бу ерда етакчилар биргаликда суратга тушдилар.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Грузиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
Шавкат Мирзиёев Грузиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
© Пресс-служба президента Узбекистана