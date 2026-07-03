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Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
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Энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноатга тўғри келмоқда - 436,2 трлн сўм. 03.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-03T19:34+0500
2026-07-03T19:34+0500
2026-07-03T19:34+0500
инфографика
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойларида Ўзбекистонда 505,9 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,9 фоизга ошган.Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 436,2 трлн сўм.Бошқа йўналишлардаги кўрсаткичлар қуйидагича:Батафсил — Sputnik инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
Энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноатга тўғри келмоқда - 436,2 трлн сўм.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойларида Ўзбекистонда 505,9 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,9 фоизга ошган.
Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 436,2 трлн сўм.
Бошқа йўналишлардаги кўрсаткичлар қуйидагича:
тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш — 34,7 трлн сўм;
электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш — 32,4 трлн сўм;
сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш — 2,7 трлн сўм.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.